Глава Анапы пояснила закрепление границ курорта федерального значения

Как отметила госпожа Маслова, юридическое оформление границ должно обеспечить единые правила для застройщиков и усилить контроль за использованием территории со стороны Минздрава и Минприроды. Кроме того, федеральный статус дает Анапе приоритет при участии в программах развития туризма.