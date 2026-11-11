Глава Анапы пояснила закрепление границ курорта федерального значения
Правительство России закрепило границы курорта федерального значения Анапа в пределах территории одноименного муниципального образования. Постановление от 9 ноября 2026 года 1480 не предусматривает присвоения городу нового статуса, а приводит его территориальные границы в соответствие с требованиями законодательства. Глава Анапы Светлана Маслова пояснила, в чем заключаются нововведения.
По ее словам, особый федеральный статус курорт имеет с 1994 года, когда президент подписал указ «О федеральном курортном регионе». Документ определил роль Анапы как главной детской здравницы страны. В 2024 году город также включили в утвержденный правительством перечень лечебно-оздоровительных территорий федерального значения.
Необходимость принять новое постановление связана с изменениями законодательства о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, внесенными в 2023 году. По новым правилам границы курорта федерального значения должны соответствовать административным границам муниципального образования. Постановление №1480 закрепило это соответствие.
Как отметила госпожа Маслова, юридическое оформление границ должно обеспечить единые правила для застройщиков и усилить контроль за использованием территории со стороны Минздрава и Минприроды. Кроме того, федеральный статус дает Анапе приоритет при участии в программах развития туризма.
В установленных границах под охрану подпадают природные лечебные ресурсы курорта, включая минеральные воды, лечебные грязи и климатические условия. Для каждого объекта определены зоны с особыми условиями использования территорий, на которых действует специальный правовой режим и предусмотрены ограничения, направленные на сохранение этих ресурсов.