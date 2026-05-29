Сборная России по футболу проиграла команде Египта со счетом 0:1. Товарищеский матч проходил в Каире.

Если охарактеризовать одним словом все, что происходило на поле стадиона в Каире, то это слово будет «скучно». Причем вроде бы с самоотдачей у игроков той и другой команды все было в порядке. Но вот опасных моментов они создавали слишком мало.

В первом тайме не последовало ни одного удара в створ ворот.

Правда, у хозяев в составе не было Мохамеда Салаха, но Омар Мармуш из «Манчестер Сити» играл. У россиян на острие в старте вышел Иван Сергеев из «Динамо». Что касается скоростей, то они казались очень невысокими. Но футбольный эксперт Андрей Тихонов объяснил почему:

«Если бы игру снимали английские операторы на своих стадионах, тогда и скорости казались бы выше. Все зависит от камеры: когда снимают с вертолета, получается хорошая картинка для тренерского разбора, но она не передает футбола».

В Каире во время матча многое было непривычно: и стадион, при взгляде на который казалось, что команды отправились на машине времени лет на 25 назад, и манера местных болельщиков поддерживать своих футболистов с помощью уже подзабытых у нас вувузел. Кстати, россиян на трибунах было около 2 тыс. человек, и порой они напоминали о себе. Только вот поводы для радости наши игроки давали не часто. А на 65-й минуте все, кто болел за сборную России, вообще загрустили, так как хозяева забили гол.

Конечно, тренерский штаб сделал несколько замен, но, к сожалению, это ничего не решило.

Финальный свисток зафиксировал поражение нашей команды с минимальным счетом (0:1). Кстати, для тех, кто считает, что российские футболисты устали, как у нас часто говорят после непростого сезона, главный тренер нашей сборной Валерий Карпин сказал несколько слов:

«Египтяне, в том числе Салах, начали сезон в июле и до сих пор играют. А наши игроки месяц в декабре отдыхали, если не больше. То есть прошли март, апрель, май, за это время случилось 15 матчей. В смысле длинный сезон? Сейчас самый его разгар».

Так что физическая усталость здесь ни при чем. Возможно, футболисты притомились от товарищеских матчей. Да и честно говоря, не только футболисты. Для тех, кто после этого поражения расстроился слишком сильно, экс-игрок «Спартака» Никита Баженов напомнил, что против Египта выходили не все сильнейшие:

«Мы, кстати, не скажу, что прямо уступаем сильно, но местами не хватает, может быть, таких игроков, как Головин. В принципе, мы сильнее Египта в лучшей своей форме, но пока так».

Хочется верить, что это действительно правда. Ну а позитива болельщикам сборной наверняка добавят две следующие встречи с командами из Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Здесь осечки быть не должно.

Владимир Осипов