Сборная России показала пропускную способность

Сборная России завершила очередной сбор, неожиданно сыграв вничью — 3:3 — в Нижнем Новгороде с нигерийцами. Неожиданно — потому что вела со счетом 3:1, все, казалось, контролировала, но в концовке пропустила два гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большую часть матча сборная России (в красной форме — Лечи Садулаев) во всем превосходила нигерийцев, но в концовке не удержала запас в два гола

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Большую часть матча сборная России (в красной форме — Лечи Садулаев) во всем превосходила нигерийцев, но в концовке не удержала запас в два гола

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Сборная России сама подсыпала в этот матч щепотку перца. Так-то можно было подумать, что этот сбор для нее пройдет как по маслу. Уже обыграны иранцы, разгромлены намибийцы. А теперь надо, пусть без вернувшихся во Францию Александра Головина с Матвеем Сафоновым, разобраться с формально опасной, но не взявшей в российский вояж никого из своих лидеров нигерийской командой. Все эти лидеры — Адемола Лукман, Виктор Осимхен, Самуэль Чуквуэзе, Вильфред Ндиди — были в этот вечер где-то далеко-далеко от Нижнего Новгорода. А отдувавшиеся за них бойцы не производили впечатления — ни биографиями, ни повадками на поле. Ни капельки лоска пять минут в них было не разглядеть.

И вдруг российская сборная, только что дававшая соперникам уроки мастерства, отчего-то решила на некоторое время подарить им мяч. А когда захотела вернуть, выяснилось, что этот скромненький нигерийский вариант все-таки не так уж прост.

Бегают, во всяком случае, парни резво, всех, пока есть силы, успевают накрывать. И амбиций — море.

Но нет, ничего острого при этом нигерийцам соорудить не удавалось. Для острого быстрых ног было недостаточно. А очень приятное для них событие созрело, строго говоря, из ничего. Келечи Ихеаначо, получив передачу у правого угла штрафной, принял самое очевидное решение — запустил мяч в сторону ворот. Летел он в ближний угол не то чтобы с чудовищной скоростью, но как-то очутился в сетке. Вратарь Александр Максименко наверняка будет вспоминать этот эпизод, коря себя за ошибку. И ссылки на двух российских футболистов, перекрывших ему обзор, на ювелирную точность удара, ввинтившего мяч в створ у основания стойки, не помогут. Никому из голкиперов не захочется так пропустить.

Вскоре, правда, уже некуда было деться от ощущения, что конфуз сослужил добрую службу сборной России. Ее игра приобрела все те черты, что при тренере Валерии Карпине превратились в ее фирменные,— цепкость в прессинге, пружинистость. Резал глаз крен в атаке на левый — Лечи Садулаева — фланг. Но было видно, что запас бодрости у нигерийских бегунков потихоньку исчезает: уже не так легко нагоняют его, хотя вроде бы заранее готовятся к противостоянию. А переключение акцента направо, в зону, где нигерийскую защиту растащили пасами Алексей Миранчук с Иваном Обляковым, вылилось в шикарный момент у Александра Соболева. Форвард, расстреливая ворота, угодил в некстати подвернувшегося Алексея Батракова. Потом угроза пришла уже слева. Обляков после навеса и удобного рикошета бил с линии штрафной в касание и отправил мяч выше перекладины.

В общем, российский ответ дозревал на глазах. Срослось с ним, когда Алексей Миранчук смело вступил в отбор возле чужой штрафной, а Матвей Кисляк, как гончая на добычу ринувшийся к отвоеванному партнером мячу, в очередной раз продемонстрировал, что с видением поля у него все в порядке. Кисляк тонко сбросил мяч налево, а рядом с Садулаевым не было никого. Нигерийский голкипер Самуэль Джеймс был обречен.

В компенсированное к первому тайму время эти игроки поменялись ролями. Ассистентская досталась Садулаеву, а Кисляк замкнул его прострел на линии вратарской. Сборная России повела.

Третий гол она забила в начале второго тайма своим любимым способом — взорвавшись после потери оппонентов. В этой короткой комбинации поучаствовали несколько человек. Лечи Садулаев, укротив мяч, доставил его пяткой Алексею Батракову. Батраков, хотя его свалили на политый дождем нижегородский газон, сумел за мгновение до падения отпасовать немножко назад Александру Соболеву. Соболев моментально нашел подключившегося справа Алексея Миранчука. Нигерийский голкипер, судя по всему, так и не определил, на ком ему в первую очередь концентрировать внимание. Слишком стремительной был этот «веерный» выпад.

Подпортили картинку чуточку сбившие сборную России с ритма обязательные в таких матчах замены, а также нигерийский гол в концовке.

Чересчур много свободы дали неспешно двигавшемуся в направлении ворот Питеру Эдокполору. Встретить бы его как следует… Но по идее ничего почетного для нигерийцев из этого гола вырасти не могло. Контролировала же сборная России ситуацию. А выяснилось, что не совсем. Уже на флажке, на излете добавленного времени напоролась на нигерийскую контратаку, четко завершенную Акором Адамсом. Странный итог так неплохо складывавшегося матча.

Алексей Доспехов