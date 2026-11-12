Воронежская «Эконива» выплатила владельцам облигаций еще 124 млн рублей

Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — 11 ноября перечислила владельцам биржевых облигаций купонный доход в размере 123,9 млн руб. за восьмой купонный период, который охватывал срок с 12 октября по 11 ноября 2026 года. Это следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.