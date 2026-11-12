Воронежская «Эконива» выплатила владельцам облигаций еще 124 млн рублей
Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — 11 ноября перечислила владельцам биржевых облигаций купонный доход в размере 123,9 млн руб. за восьмой купонный период, который охватывал срок с 12 октября по 11 ноября 2026 года. Это следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.
Выпуск облигаций серии 001Р-01 включает 9 млн ценных бумаг. На каждую облигацию пришлось 13,77 руб. Компания полностью выполнила свои обязательства перед держателями — выплата произведена в срок и на 100%.
Этот выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», предыдущая выплата за седьмой купонный период была произведена 12 октября в том же объеме — 123,9 млн руб. Кроме того, в начале ноября воронежское ООО «Эконива» завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций общим объемом 3 млрд руб.