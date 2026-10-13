Воронежская «Эконива» выплатила еще 124 млн рублей дохода по облигациям

Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — перечислила владельцам биржевых облигаций купонный доход в 123,9 млн руб. за седьмой купонный период. Это следует из данных сервера раскрытия корпоративной информации.