Воронежская «Эконива» выплатила еще 124 млн рублей дохода по облигациям
13.10.2026, 14:49
Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — перечислила владельцам биржевых облигаций купонный доход в 123,9 млн руб. за седьмой купонный период. Это следует из данных сервера раскрытия корпоративной информации.
Выпуск облигаций серии 001Р-01 включает 9 млн ценных бумаг, по которым компания полностью выполнила свои обязательства. На каждую облигацию пришлось 13,77 руб. Обязательство было исполнено 12 октября.
Данный выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал об аналогичном платеже в 123,9 млн руб. за шестой купонный период. В марте «Эконива» завершила размещение двух выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. Облигации номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу размещались по открытой подписке.