Воронежская «Эконива» завершила размещение двух выпусков облигаций на 3 млрд
Одно из основных юрлиц группы компаний «Эконива» — воронежское ООО «Эконива» — завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций общим объемом 3 млрд руб. Это следует из сообщений компании.
Серия 001Р-04 включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 млрд руб. Серия 001Р-05 — 1 млн бумаг на 1 млрд руб. В каждом выпуске размещено 100% бумаг, все они оплачены денежными средствами. Срок погашения — 1 080 дней от начала размещения.
О планах размещения облигаций «Ъ-Черноземье» сообщал 30 октября. Тогда были раскрыты параметры выпусков: для серии 001Р-04 предусмотрен фиксированный купон в размере 18% годовых, для серии 001Р-05 — плавающий «ключевая ставка + 3,75 п.п.».
В марте «Эконива» уже размещала два выпуска облигаций на 15 млрд руб. в сумме. Они были реализованы за два дня.
ГК «Эконива» — крупнейший производитель молока в России с поголовьем молочного КРС 251 тыс. голов. По итогам 2025 года выручка группы превысила 103 млрд руб., чистая прибыль составила 5,9 млрд руб. Предприятия ГК работают в 13 регионах страны.