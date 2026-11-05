Воронежская «Эконива» завершила размещение двух выпусков облигаций на 3 млрд

Серия 001Р-04 включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 млрд руб. Серия 001Р-05 — 1 млн бумаг на 1 млрд руб. В каждом выпуске размещено 100% бумаг, все они оплачены денежными средствами. Срок погашения — 1 080 дней от начала размещения.