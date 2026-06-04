В Центробанке подтвердили риск заморозки стейблкоинов в легальном российском поле

В Центробанке подтвердили риски блокировки иностранных стейблкоинов, которые будут торговаться в легальном российском поле после появления соответствующего регулирования. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «РБК Инвестициям» в кулуарах ПМЭФ.

«Да, действительно, если брать в первую очередь USDT, который попадет в пул валют, возможных к использованию квалифицированными инвесторами, то блокировки возможны», — отметил господин Чистюхин.

Он обратил внимание, что сейчас почти не существует таких финансовых инструментов, кроме определенных видов криптовалюты, которые невозможно заблокировать. По словам господина Чистюхина, сейчас продолжают осуществляться операции в долларах США, евро и других резервных валютах. Участники рынка принимают риски потенциальной блокировки.

Первый зампред ЦБ добавил, что российский регулятор разработал ряд мер по ограничению возможного риска для инвесторов. В частности, инвесторы будут обязаны пройти тестирование для покупки крипты. Владимир Чистюхин также указал, что полностью запретить оборот стейблкоинов в России было бы нецелесообразно. По его словам, сегодня это один из наиболее удобных инструментов.

В конце февраля директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева заявила, что иностранные криптовалютные биржи смогут работать на территории России через зарегистрированные в стране дочерние компании. Если зарубежные криптобиржи заинтересованы в работе в РФ, они могут открывать свои структуры и оказывать услуги по законодательству России, уточнила госпожа Лозгачева.