«Экотехнопарк» и тамбовский регоператор ТКО заключили мировое соглашение

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в Тамбове в апреле 2005 года. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа, актуальные учредители не раскрываются. По итогам 2025 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток в 755 млн руб. (годом ранее — 5 млрд и 487 млн руб. соответственно). Гендиректор — Олег Ляшко.

Воронежское ООО «Экотехнопарк» учреждено в октябре 2023 года, уставный капитал — 10 тыс. руб. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором компании является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. По итогам 2025 года компания продемонстрировала выручку в 218 млн руб. (годом ранее — 15,6 млн) и чистую прибыль в 16 млн руб. (годом ранее — убыток 9,9 млн руб.).