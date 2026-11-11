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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

«Экотехнопарк» и тамбовский регоператор ТКО заключили мировое соглашение

Воронежское ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина и регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) заключили мировое соглашение. Спор рассматривался Арбитражным судом Тамбовской области. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Иск был подан в мае, сумма требований составляла 75,2 млн руб. Суть претензий не раскрывалась до конца.
В последний раз дело откладывалось 29 сентября. Тогда суд принял к рассмотрению ходатайство «Экотехнопарка» об уточнении суммы требований.
Это уже второй крупный спор сторон, завершившийся миром. В ноябре 2025 года «Экотехнопарк» уже требовал с регоператора 84,4 млн руб. долгов и процентов по договору на оказание услуг по обработке и захоронению ТКО. В конце прошлого года суд утвердил мировое соглашение. Сумма долга была скорректирована до 47,9 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в Тамбове в апреле 2005 года. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа, актуальные учредители не раскрываются. По итогам 2025 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток в 755 млн руб. (годом ранее — 5 млрд и 487 млн руб. соответственно). Гендиректор — Олег Ляшко.

Воронежское ООО «Экотехнопарк» учреждено в октябре 2023 года, уставный капитал — 10 тыс. руб. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором компании является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. По итогам 2025 года компания продемонстрировала выручку в 218 млн руб. (годом ранее — 15,6 млн) и чистую прибыль в 16 млн руб. (годом ранее — убыток 9,9 млн руб.).

Помимо «Экотехнопарка», Владимир Жабин выступает учредителем еще четырех тамбовских компаний: ООО «Гриф» и ООО «Эко полигон» (сбор неопасных отходов), ООО «Технопарк» (сбор отходов) и ООО «Шина сервис» (розничная торговля автомобилями и комплектующими). «Грифом» руководит господин Слюняев. Совокупная выручка пяти обществ Владимира Жабина за 2025 год составила 471 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб.
Анна Швечикова