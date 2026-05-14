Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупный тамбовский коммунальщик потребовал 75 млн с мусорного регоператора

Воронежское ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина, который владеет тремя тамбовскими сборщиками отходов, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к регоператору по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Размер требований составляет 75,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск принят к производству, но суть требований пока не раскрывается. Предварительное заседание назначено на 4 июня.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Актуальные учредители не раскрываются. По итогам 2025 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток в 755 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 5 млрд и 487 млн руб. соответственно. Гендиректор — Олег Ляшко.

ООО «Экотехнопарк» учреждено в Воронеже в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором компании является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. По итогам 2025 года компания продемонстрировала выручку в 218 млн руб. (годом ранее — 15,6 млн) и чистую прибыль в 16 млн руб. (годом ранее она получила убыток на 9,9 млн).

Господин Жабин также выступает учредителем четырех тамбовских компаний. Две из них занимаются сбором неопасных отходов (ООО «Гриф» и ООО «Эко полигон»), одна — сбором отходов (ООО «Технопарк»), последняя — розничной торговлей автомобилями, узлами и принадлежностями (ООО «Шина сервис»). «Грифом» руководит господин Слюняев. Совокупная выручка пяти обществ Владимира Жабина за 2025 год составляет 471 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб. В отношении компаний открыто 45 исполнительных производств с долгами на 180 тыс. руб. в сумме.

В ноябре 2025 года «Экотехнопарк» потребовал взыскать с ТСК 84,4 млн руб. задолженности и процентов по договору на оказание услуг по обработке и захоронению ТКО. В конце 2025 года тамбовский арбитраж утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу. В процессе истец и ответчик уменьшили сумму долга до 47,9 млн руб.

Фотогалерея

Как проходит процесс сортировки мусора в Воронежской области

Предыдущая фотография
Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс

Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса

Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений

Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм

Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки

Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки

Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций

Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки

Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе

На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов

Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник управляет работой линии с пульта управления

Сотрудник управляет работой линии с пульта управления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области

Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии

Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере

Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник убирает территорию производственного участка

Сотрудник убирает территорию производственного участка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка

Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса

Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник предприятия на рабочем месте

Сотрудник предприятия на рабочем месте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Собаки на территории производственного корпуса среди отходов

Собаки на территории производственного корпуса среди отходов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика.

Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия

Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию

Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости

На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года

Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО

Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона

Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки

Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
1 / 27

Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник управляет работой линии с пульта управления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник убирает территорию производственного участка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник предприятия на рабочем месте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Собаки на территории производственного корпуса среди отходов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть

Алина Морозова