Крупный тамбовский коммунальщик потребовал 75 млн с мусорного регоператора

Воронежское ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина, который владеет тремя тамбовскими сборщиками отходов, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к регоператору по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Размер требований составляет 75,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск принят к производству, но суть требований пока не раскрывается. Предварительное заседание назначено на 4 июня.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Актуальные учредители не раскрываются. По итогам 2025 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток в 755 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 5 млрд и 487 млн руб. соответственно. Гендиректор — Олег Ляшко. ООО «Экотехнопарк» учреждено в Воронеже в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором компании является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. По итогам 2025 года компания продемонстрировала выручку в 218 млн руб. (годом ранее — 15,6 млн) и чистую прибыль в 16 млн руб. (годом ранее она получила убыток на 9,9 млн).

Господин Жабин также выступает учредителем четырех тамбовских компаний. Две из них занимаются сбором неопасных отходов (ООО «Гриф» и ООО «Эко полигон»), одна — сбором отходов (ООО «Технопарк»), последняя — розничной торговлей автомобилями, узлами и принадлежностями (ООО «Шина сервис»). «Грифом» руководит господин Слюняев. Совокупная выручка пяти обществ Владимира Жабина за 2025 год составляет 471 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб. В отношении компаний открыто 45 исполнительных производств с долгами на 180 тыс. руб. в сумме.

В ноябре 2025 года «Экотехнопарк» потребовал взыскать с ТСК 84,4 млн руб. задолженности и процентов по договору на оказание услуг по обработке и захоронению ТКО. В конце 2025 года тамбовский арбитраж утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу. В процессе истец и ответчик уменьшили сумму долга до 47,9 млн руб.

Фотогалерея Как проходит процесс сортировки мусора в Воронежской области Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 27 Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова