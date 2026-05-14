Крупный тамбовский коммунальщик потребовал 75 млн с мусорного регоператора
Воронежское ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина, который владеет тремя тамбовскими сборщиками отходов, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к регоператору по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Размер требований составляет 75,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Иск принят к производству, но суть требований пока не раскрывается. Предварительное заседание назначено на 4 июня.
По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Актуальные учредители не раскрываются. По итогам 2025 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток в 755 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 5 млрд и 487 млн руб. соответственно. Гендиректор — Олег Ляшко.
ООО «Экотехнопарк» учреждено в Воронеже в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором компании является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. По итогам 2025 года компания продемонстрировала выручку в 218 млн руб. (годом ранее — 15,6 млн) и чистую прибыль в 16 млн руб. (годом ранее она получила убыток на 9,9 млн).
Господин Жабин также выступает учредителем четырех тамбовских компаний. Две из них занимаются сбором неопасных отходов (ООО «Гриф» и ООО «Эко полигон»), одна — сбором отходов (ООО «Технопарк»), последняя — розничной торговлей автомобилями, узлами и принадлежностями (ООО «Шина сервис»). «Грифом» руководит господин Слюняев. Совокупная выручка пяти обществ Владимира Жабина за 2025 год составляет 471 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб. В отношении компаний открыто 45 исполнительных производств с долгами на 180 тыс. руб. в сумме.
В ноябре 2025 года «Экотехнопарк» потребовал взыскать с ТСК 84,4 млн руб. задолженности и процентов по договору на оказание услуг по обработке и захоронению ТКО. В конце 2025 года тамбовский арбитраж утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу. В процессе истец и ответчик уменьшили сумму долга до 47,9 млн руб.