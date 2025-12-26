Воронежский «Экотехнопарк» и Тамбовская сетевая компания пошли на мировую

Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по иску воронежского ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Стороны подтвердили, что заключили мировое соглашение, которое не нарушает права и законные интересы иных лиц и не противоречит закону. Информация появилась в картотеке арбитража. Сумма исковых требований «Экотехнопарка» составляла 84,4 млн руб.

В определении суда указано, что «Экотехнопарк» настаивало на взыскании задолженности и процентов по договору на оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов. В процессе стороны согласовали размер долга — 47,9 млн руб., ответчик признал эти требования в полном объеме. В итоге фирмы пришли к соглашению о том, что ТСК будет производить ежемесячную оплату задолженности в размере 4,14 млн руб. с января по ноябрь 2026 года. Последний платеж назначен на декабрь 2026-го. ТСК имеет право произвести платежи досрочно.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрирована в 2005 году. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. По итогам 2024 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток 487 млн руб. С августа 2025 года предприятием руководит Олег Ляшко. ООО «Экотехнопарк» учреждено в Воронеже в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Руководителем компании с февраля 2025 года является Сергей Орлов, единственным учредителем — Владимир Жабин. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. По итогам 2024 года компания продемонстрировала выручку 15,6 млн руб. и получила чистый убыток 9,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 22 декабря анонсировал возможную национализацию концессионных проектов в сфере ЖКХ, с которыми не справляется бизнес. Их могут «забрать в государственную собственность», чтобы затем присоединить к ТСК, которая сейчас сама находится в стадии национализации и передачи акций областному правительству.

