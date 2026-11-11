Курские власти требуют расторгнуть мусорную концессию стоимостью 2,1 млрд рублей
Курские власти подали встречный иск к структуре ГК «Флагман»
Правительство Курской области подало встречный иск к ООО «Флагман-Курск» (структура ГК «Флагман») в рамках спора о концессионном соглашении на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса под облцентром. В рамках него власти требуют расторгнуть концессию из-за нарушения ее условий со стороны компании. Заявление принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск облправительства рассмотрят вместе с заявлением «Флагман-Курск». Компания подала его в апреле, она также требует расторжения соглашения и рассчитывает на возмещение в размере 100,3 млн руб. В качестве третьих лиц к делу привлечены министерство природных ресурсов и министерство финансов и бюджетного контроля региона.
Ближайшее заседание по делу должно было состояться 10 ноября, но его отложили на 7 декабря.
Концессионное соглашение между курским правительством и структурой ГК «Флагман» было заключено в мае 2023 года на 14 лет. Инвестор планировал вложить в проект около 2,1 млрд руб., в том числе льготных средств публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Проектная мощность комплекса должна была составить 150 тыс. т сортировки в год.