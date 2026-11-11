Курские власти требуют расторгнуть мусорную концессию стоимостью 2,1 млрд рублей

Концессионное соглашение между курским правительством и структурой ГК «Флагман» было заключено в мае 2023 года на 14 лет. Инвестор планировал вложить в проект около 2,1 млрд руб., в том числе льготных средств публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Проектная мощность комплекса должна была составить 150 тыс. т сортировки в год.