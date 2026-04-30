«Флагман» потребовал расторжения концессии на сортировочный комплекс в Курске

ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса около деревни Чаплыгина Курского района Курской области. Также компания заявила требование о взыскании возмещения на 100,3 млн руб. Соответствующий иск зарегистрировал региональный арбитраж. Ответчиком выступает правительство Курской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Курской области оставил заявление без движения в связи с тем, что истец оплатил госпошлину в недостаточном размере. Устранить нарушения можно до 20 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Флагман-Курск» зарегистрировано в Курской области в июне 2022 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Мазницын. Единственный владелец — председатель совета директоров ГК «Флагман» Константин Подшивалов. По итогам 2025 года общество отчиталось о нулевой выручке и убытке в 36 млн руб.

Концессионное соглашение было заключено в мае 2023 года на 14 лет. Инвестор планировал привлечь льготные средства публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и вложить в проект около 2,1 млрд руб. Проектная мощность комплекса — 150 тыс. т сортировки в год.

Алина Морозова