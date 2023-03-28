Мусору предложили отбор

Управляющая белгородским автоматизированным мусоросортировочным комплексом (АМСК) ГК «Флагман» объявила детальные планы по строительству по концессии такого же объекта под Курском. Инвестор намерен привлечь льготные средства публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) и вложить в проект мощностью 150 тыс. т сортировки в год около 2 млрд руб. При этом от властей «Флагман» может получить около 3 млрд руб. Впервые о проекте стало известно три года назад, чиновники называют его «долгожданным». Эксперты отмечают большую инвестиционную емкость «мусорного» рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект концессионного соглашения о строительстве автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс. т в год около деревни Чаплыгина Курского района был опубликован в конце минувшей недели. Инициатором стала структура ГК «Флагман» (управляет аналогичным АМСК в белгородском Губкине) ООО «Флагман-Курск». Заявки на конкурс принимаются до 9 мая, итоги власти планируют подвести 10 мая. Если других претендентов не будет, концессия будет заключена с «Флагманом».

Срок соглашения составляет 14 лет. Компания рассчитывает не позднее чем за 2,5 года (максимально отводится год на проектирование, полгода на привлечение льготного финансирования и год на саму стройку) возвести объект и затем эксплуатировать его до 2036 года. Он расположится на участке площадью около 4 га, причем властям еще предстоит объединить два земельных участка. В составе АМСК предполагается производственный корпус с технологической линией по сортировке площадью не менее 3,5 тыс. кв. м и еще несколько сопутствующих зданий

Объем инвестиций концессионера составит не менее 1,45 и не более 1,75 млрд руб. без НДС в ценах соответствующих лет (то есть с учетом инфляции). Из них проектирование, строительство и оснащение оцениваются в 1,65 млрд, закупка спецтехники — в 91,3 млн, операционные и «иные» расходы — в 8,7 млн. С НДС максимальная стоимость проекта составит 2,1 млрд, рассказали «Ъ-Черноземье» во «Флагмане».

«Стоимость будет уточнена после выхода проекта из госэкспертизы»,— добавили там.

Как следует из документации, «во избежание сомнений», в соглашение не включены затраты инвестора на финансирование дополнительных расходов в течение стадии создания. Валовая выручка компании за 12 лет (в первые два года ее не предусмотрено) может вырасти с 224,9 до 307,4 млн руб. в год. Плата концессионера составляет 1 тыс. руб. на весь срок соглашения. Плата концедента, то есть региона,— 2,98 млрд. Это предельный размер инвестиционного платежа, который предусматривает возмещение инвестору затрат на создание АМСК, расходов на обслуживание кредитов и дополнительных расходов.

Власти намерены возместить недополученные доходы, которые могут возникнуть при принятии правительством РФ решения о временном изменении тарифов либо параметров расчета тарифов, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. Это разница между средствами, которые компания могла получить по плану, и теми, которая она реально получит.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Флагман-Курск» зарегистрировано в Курской области в июне 2022 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Никита Шабанов. Совладельцы — председатель совета директоров ГК «Флагман» Константин Подшивалов (60%) и Евгения Бершанская (40%).

Мощность АМСК может быть увеличена до 200 тыс. т в год, рассказали „Ъ“ во «Флагмане». «Технология предполагает максимальное использование вторичного потенциала отходов и достижение установленных нацпроектом целевых показателей по экологии. В частности, объем захоронения будет снижен на 50%»,— добавили там.

Комплекс предлагается расположить в непосредственной близости от действующего полигона Спецавтобазы по уборке Курска, которая является регоператором по обращению с отходами в северо-восточной зоне области (включает Курск, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский и Щигровский районы).

Компания рассчитывает привлечь для проекта льготные средства «Российского экологического оператора». Их доля может составить 85%, остальные 15% — собственные. Во «Флагмане» заверили, что за счет платы концедента рост тарифа для населения «будет минимизирован и уложится в утвержденный индекс ежегодного роста общей платы» за жилищно-коммунальные услуги.

Глава региона Роман Старовойт назвал проект «долгожданным». Курирующий ЖКХ вице-губернатор Алексей Дедов на оперативном совещании 27 марта отметил, что на АМСК будет поступать мусор из северной части Курска. Власти рассчитывают, что в его работе 70% отходов будет сортироваться и захораниваться, а 30% органики компостируют. По его словам, соглашение проработано и согласовано всеми заинтересованными сторонами.

В Черноземье это не первый крупный концессионный проект в сфере обращения с отходами и с участием РЭО. В феврале депутаты Липецкого облсовета одобрили соглашение со структурой местного агропромышленного объединения «Аврора» о строительстве экотехнопарка с полигоном на 100 тыс. т и сортировкой на 200 тыс. т в год за 3 млрд руб. В январе воронежские власти заявили о создании подконтрольного концессионера, который построит 19 различных объектов в восьми районах за 8,4 млрд руб.

О курском проекте «Флагмана» впервые стало известно в 2020 году. Его мощность в разные годы оценивалась в 150–250 тыс. т, а стоимость — в 1,5–2 млрд руб. Помимо него в регионе планируются по концессии еще три «мусорных» объекта за примерно 2 млрд руб. Их инвесторы не раскрываются. По данным «Ъ-Черноземье», они могут появиться в Железногорском, Октябрьском и Рыльском районах. Первый включает в себя обработку, утилизацию и размещение отходов, второй — обработку и утилизацию, третий — размещение. Предварительная стоимость каждого из проектов — от 400 до 900 млн руб.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин полагает, что строительство инфраструктуры не силами регоператоров является нормальной практикой: «У игроков рынка разные задачи: кто-то сосредоточен, например, на сортировке и утилизации, а у регоператора другая деятельность — он взаимодействует со всеми структурами». По мнению эксперта, наличие частных проектов в сфере обращения с отходами говорит о том, что это инвестиционно емкий рынок.

Александр Прытков