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Мусору предложили отбор

ГК «Флагман» заявила концессию на сортировочный комплекс под Курском

Управляющая белгородским автоматизированным мусоросортировочным комплексом (АМСК) ГК «Флагман» объявила детальные планы по строительству по концессии такого же объекта под Курском. Инвестор намерен привлечь льготные средства публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) и вложить в проект мощностью 150 тыс. т сортировки в год около 2 млрд руб. При этом от властей «Флагман» может получить около 3 млрд руб. Впервые о проекте стало известно три года назад, чиновники называют его «долгожданным». Эксперты отмечают большую инвестиционную емкость «мусорного» рынка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект концессионного соглашения о строительстве автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс. т в год около деревни Чаплыгина Курского района был опубликован в конце минувшей недели. Инициатором стала структура ГК «Флагман» (управляет аналогичным АМСК в белгородском Губкине) ООО «Флагман-Курск». Заявки на конкурс принимаются до 9 мая, итоги власти планируют подвести 10 мая. Если других претендентов не будет, концессия будет заключена с «Флагманом».

Какие разногласия есть у «Флагмана» с белгородским регоператором

Срок соглашения составляет 14 лет. Компания рассчитывает не позднее чем за 2,5 года (максимально отводится год на проектирование, полгода на привлечение льготного финансирования и год на саму стройку) возвести объект и затем эксплуатировать его до 2036 года. Он расположится на участке площадью около 4 га, причем властям еще предстоит объединить два земельных участка. В составе АМСК предполагается производственный корпус с технологической линией по сортировке площадью не менее 3,5 тыс. кв. м и еще несколько сопутствующих зданий

Объем инвестиций концессионера составит не менее 1,45 и не более 1,75 млрд руб. без НДС в ценах соответствующих лет (то есть с учетом инфляции). Из них проектирование, строительство и оснащение оцениваются в 1,65 млрд, закупка спецтехники — в 91,3 млн, операционные и «иные» расходы — в 8,7 млн. С НДС максимальная стоимость проекта составит 2,1 млрд, рассказали «Ъ-Черноземье» во «Флагмане».

«Стоимость будет уточнена после выхода проекта из госэкспертизы»,— добавили там.

Как следует из документации, «во избежание сомнений», в соглашение не включены затраты инвестора на финансирование дополнительных расходов в течение стадии создания. Валовая выручка компании за 12 лет (в первые два года ее не предусмотрено) может вырасти с 224,9 до 307,4 млн руб. в год. Плата концессионера составляет 1 тыс. руб. на весь срок соглашения. Плата концедента, то есть региона,— 2,98 млрд. Это предельный размер инвестиционного платежа, который предусматривает возмещение инвестору затрат на создание АМСК, расходов на обслуживание кредитов и дополнительных расходов.

Власти намерены возместить недополученные доходы, которые могут возникнуть при принятии правительством РФ решения о временном изменении тарифов либо параметров расчета тарифов, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. Это разница между средствами, которые компания могла получить по плану, и теми, которая она реально получит.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Флагман-Курск» зарегистрировано в Курской области в июне 2022 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Никита Шабанов. Совладельцы — председатель совета директоров ГК «Флагман» Константин Подшивалов (60%) и Евгения Бершанская (40%).

Мощность АМСК может быть увеличена до 200 тыс. т в год, рассказали „Ъ“ во «Флагмане». «Технология предполагает максимальное использование вторичного потенциала отходов и достижение установленных нацпроектом целевых показателей по экологии. В частности, объем захоронения будет снижен на 50%»,— добавили там.

Комплекс предлагается расположить в непосредственной близости от действующего полигона Спецавтобазы по уборке Курска, которая является регоператором по обращению с отходами в северо-восточной зоне области (включает Курск, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский и Щигровский районы).

Компания рассчитывает привлечь для проекта льготные средства «Российского экологического оператора». Их доля может составить 85%, остальные 15% — собственные. Во «Флагмане» заверили, что за счет платы концедента рост тарифа для населения «будет минимизирован и уложится в утвержденный индекс ежегодного роста общей платы» за жилищно-коммунальные услуги.

Глава региона Роман Старовойт назвал проект «долгожданным». Курирующий ЖКХ вице-губернатор Алексей Дедов на оперативном совещании 27 марта отметил, что на АМСК будет поступать мусор из северной части Курска. Власти рассчитывают, что в его работе 70% отходов будет сортироваться и захораниваться, а 30% органики компостируют. По его словам, соглашение проработано и согласовано всеми заинтересованными сторонами.

Как липецкие депутаты одобрили строительство экотехнопарка по концессии

В Черноземье это не первый крупный концессионный проект в сфере обращения с отходами и с участием РЭО. В феврале депутаты Липецкого облсовета одобрили соглашение со структурой местного агропромышленного объединения «Аврора» о строительстве экотехнопарка с полигоном на 100 тыс. т и сортировкой на 200 тыс. т в год за 3 млрд руб. В январе воронежские власти заявили о создании подконтрольного концессионера, который построит 19 различных объектов в восьми районах за 8,4 млрд руб.

О курском проекте «Флагмана» впервые стало известно в 2020 году. Его мощность в разные годы оценивалась в 150–250 тыс. т, а стоимость — в 1,5–2 млрд руб. Помимо него в регионе планируются по концессии еще три «мусорных» объекта за примерно 2 млрд руб. Их инвесторы не раскрываются. По данным «Ъ-Черноземье», они могут появиться в Железногорском, Октябрьском и Рыльском районах. Первый включает в себя обработку, утилизацию и размещение отходов, второй — обработку и утилизацию, третий — размещение. Предварительная стоимость каждого из проектов — от 400 до 900 млн руб.

Сколько «Флагман» собирался вложить в строительство «мусорных» объектов

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин полагает, что строительство инфраструктуры не силами регоператоров является нормальной практикой: «У игроков рынка разные задачи: кто-то сосредоточен, например, на сортировке и утилизации, а у регоператора другая деятельность — он взаимодействует со всеми структурами». По мнению эксперта, наличие частных проектов в сфере обращения с отходами говорит о том, что это инвестиционно емкий рынок.

Александр Прытков

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