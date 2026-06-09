Иск глубокой переработки

Бывший владелец Ильского НПЗ Юрий Шамара пытается взыскать с нового собственника завода более 900 млн руб. в счет долга перед банком. В рамках спора истец пытался наложить обеспечительные меры на имущество ответчика, указывая на риск перехода НПЗ к связанным с текущим владельцем структурам. Среди последних может быть трейдер 2Rivers Group, подпавший под санкции ЕС за торговлю российской нефтью и операции с «теневым флотом». Само дело еще рассматривается третейским судом, в принятии обеспечительных мер истцу отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ» Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ»

О том, что экс-владелец Ильского НПЗ Юрий Шамара подавал в арбитражный суд Москвы заявление о принятии обеспечительных мер в отношении нового собственника завода ООО «Орион», известно из картотеки дел. Истец просил наложить арест на имущество ответчика, включая денежные средства и доли в дочерних компаниях, в пределах 919,08 млн руб. до исполнения решения по делу, которое рассматривается Российским арбитражным центром при Российском институте современного арбитража (РАЦ РИСА). Суд в удовлетворении заявления Юрия Шамары отказал, спор между старым и новым собственниками крупного НПЗ еще будет рассмотрен третейским судом.

Расположенный в Краснодарском крае Ильский НПЗ — один из крупнейших на юге России, мощность нефтепереработки — 6,6 млн тонн в год, выпускает бензин газовый стабильный, дистиллят газового конденсата и мазут. По итогам 2025 года выручка снизилась на 17,3%, до 168,4 млрд руб., чистый убыток составил 24,6 млрд руб. НПЗ проводит модернизацию, второй этап которой предусматривает строительство комплекса производства бензинов АИ-92 и АИ-95 класса 5 и ароматических углеводородов мощностью 1,5 млн тонн в год. На конец 2024 года инвестиции в проект оценивались в 70 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года). Запуск комплекса планировался на 2027 год, говорится в отчетности компании за 2024 год.

При покупке в 2025 году Ильского НПЗ «Орион» гарантировал господину Шамаре, что погасит требования кредиторов завода, по которым у истца были даны личные поручительства, говорится в определении суда. В частности, «Орион» обязался компенсировать потери Юрия Шамары, если банк «Зенит» взыщет с него долг на основании договора поручительства. В конце 2025 года арбитражный суд включил в реестр требований кредиторов Юрия Шамары долг перед банком в размере 919,08 млн руб. Господин Шамара направил «Ориону» требование о компенсации потерь, компания отказалась платить, говорится в определении суда. В связи с этим Юрия Шамара подал иск в РАЦ РИСА о взыскании данной суммы с «Ориона».

По данным Юрия Шамары, которые приводятся в определении суда по заявлению о принятии обеспечительных мер по делу, Ильский НПЗ и «Орион» входят в одну группу лиц с поставщиком нефтехимических продуктов «Омега Энерджи» Сергея Гриба, имеют общие экономические интересы с гражданами Азербайджана Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом и аффилированными с ними лицами. Заявитель указал, что внутри этой группы происходит свободное перемещение активов, что создает угрозу безвозмездного отчуждения имущества «Ориона» в пользу аффилированных с ним лиц. Тахир Гараев и Этибар Эйюб в 2025 году подпали под санкции Великобритании. По данным Лондона, они связаны нефтяным трейдером Coral Energy (сегодня 2Rivers Group), структуры которого также находятся под западными санкциями.

Как говорится в материалах Совета ЕС, 2Rivers Group занимается экспортом российской нефти, в основном — «Роснефти», и контролирует значительную часть судов «теневого флота». То, что Coral Energy может быть связана с «Омега Энерджи», подтвердил и источник “Ъ”.

“Ъ” направил вопросы в Ильский НПЗ, «Омега Энерджи» и 2Rivers Group. Связаться с Юрием Шамарой не удалось.

Старший юрист КИАП Роман Суслов говорит, что в сделках M&A часто предусматриваются условия о возмещении потерь, но обычно в пользу покупателя. В данном случае, считает юрист, банк-кредитор мог отказаться или не успел согласовать замену поручительства. Исход дела, говорит он, зависит от того, насколько явно и недвусмысленно сформулированы условия возмещения. По словам гендиректора Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, даже если третейский суд вынесет решение в пользу Юрия Шамары, взыскание может упереться в проблему «пустого» ответчика. «Орион», поясняет она, по сути инструментальная компания, чьи реальные активы — это прежде всего доля в убыточном НПЗ с долгами. Юрист практики специальных проектов Vegas Lex Анна Абалакова замечает, что шансы на привлечение к ответственности структур, входящих в одну группу с «Орионом», крайне неопределенны. По ее словам, это возможно лишь в исключительных случаях, описанных Верховным судом: высокая степень контроля и злоупотребление им, но указанные критерии крайне абстрактны и трудно доказуемые.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко