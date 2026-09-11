Главу воронежской сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова заключили в СИЗО

Коминтерновский райсуд Воронежа заключил под стражу основателя сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова, рассказали «Ъ-Черноземье» в суде. Мера пресечения будет действовать до 7 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель сети заправок «Калина ойл» Валерий Борисов

Фото: «Площадь» Основатель сети заправок «Калина ойл» Валерий Борисов

Фото: «Площадь»

Господина Борисова задержали в начале года. Региональное управление ФСБ вменило ему незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Он признал вину и по ходатайству следствия сразу был заключен под домашний арест.

Накануне следствие вышло в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Аффилированное с господином Борисовым издание «Площадь» сообщило, что это связано с новым делом о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). При обысках зимой у предпринимателя был изъят «наган» и патроны. Также в его отношении возбуждено дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Максимальные санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

В 2019 году предприниматель был признан виновным в мошенническом возмещении НДС на сумму около 65 млн руб. Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии. Тогда господин Борисов полностью признал вину и погасил ущерб.

Сергей Толмачев