27 сентября, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Суд приговорил владельца топливной компании «Калина Ойл» к двум годам колонии

Фактический собственник группы компаний «Калина Ойл» Валерий Борисов приговорен к двум годам колонии общего режима. Соответствующий приговор вынес Центральный райсуд Воронежа. Предприниматель признан виновным в мошенническом возмещении НДС на сумму около 65 млн руб. (ч. 4 ст 159 УК РФ). Он полностью признал вину и компенсировал ущерб, дело слушалось в особом порядке без исследования доказательств.

По версии следствия, бенефициар топливной компании, которая контролирует сеть АЗС в Воронеже и других регионах Черноземья, подделывал налоговую отчетность, а затем незаконно возмещал НДС. Так, он вносил в декларации фиктивные сведения о расходах на горюче-смазочные материалы и покупку автозаправочных комплексов. Преступления осуществлялись с 2011 года. В августе 2018-го Валерий Борисов был задержан ФСБ, в окончательной редакции ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Черноземье” «Погашение ущерба уберегло от ареста».

Андрей Прах


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Юбилей

Власть

Кадры

Пресс-релизы

Стиль. Анонсы

Профиль пользователя