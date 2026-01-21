В Воронеже задержали основателя «Калина Ойл» Валерия Борисова

Основатель «Калина Ойл» Валерий Борисов задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации источников «Ъ-Черноземье», сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Официального подтверждения информации нет. По неофициальным сведениям «Ъ-Черноземье», задержание произошло в рамках расследования управлением ФСБ по Воронежской области уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

В 2019 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Валерия Борисова к двум годам колонии за мошенничество с НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совокупный ущерб по которому достиг 65 млн руб. На предварительном следствии бизнесмен полностью признал вину и погасил ущерб.

Топливная компания «Калина Ойл» была основана в 2002 году. На сегодняшний день она владеет сетью из более чем 80 заправок, расположенных в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях.

Сергей Толмачев