Каток в Ростове Великом сделают в виде ледовых дорожек
В Ростове Великом в зимнем сезоне 2026–2027 годов обустроят ледовый комплекс в Городском саду на Советской площади. Судя по опубликованной в закупочной документации визуализации, вместо единого большого поля для катания предусмотрена система ледовых дорожек, проложенных вдоль бортов. Начальная цена контракта составляет 32,05 млн руб.
Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства территорий „Чистый город“». Соответствующий электронный аукцион опубликован 10 ноября. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 18 ноября, подведение итогов запланировано на 20 ноября.
Согласно техническому заданию, ледовый комплекс должен быть готов к 14 декабря. Работать он будет с 15 декабря по 15 марта 2027 года. Демонтаж оборудования запланирован на период с 16 марта по 7 апреля. Пропускная способность катка во время массового катания составит 100 человек за сеанс.
Комплекс будет включать три функциональные зоны: ледовое поле, пункт проката коньков и помещения для ледозаливочной техники. Каток рассчитан на сезонную эксплуатацию при температуре воздуха до +10 градусов. Работать он должен ежедневно с 10:00 до 22:45 с техническими перерывами.
Параллельно ищут подрядчика для организации ледового комплекса на Успенской площади в Угличе. Начальная цена этого контракта составляет 35,93 млн руб. Каток планируют открыть 19 декабря, он будет работать до 15 марта 2027 года. Его пропускная способность составит 200 человек за сеанс.