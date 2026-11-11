Каток в Ростове Великом сделают в виде ледовых дорожек

Согласно техническому заданию, ледовый комплекс должен быть готов к 14 декабря. Работать он будет с 15 декабря по 15 марта 2027 года. Демонтаж оборудования запланирован на период с 16 марта по 7 апреля. Пропускная способность катка во время массового катания составит 100 человек за сеанс.