Каток в Рыбинске заказали у единственного поставщика
Спортивная школа «Полет» в Рыбинске заключила договор на организацию праздничного пространства с ледовым катком на площади Дерунова за 81 млн руб. Закупка проведена у единственного поставщика, следует из карточки договора в Единой информационной системе (ЕИС).
Договор заключили 5 ноября. Заказчиком выступает муниципальная спортивная школа «Полет». Срок исполнения договора — до 31 августа 2027 года.
Ранее, 28 октября, спортшкола объявила конкурс на организацию праздничного пространства с начальной ценой 81,9 млн руб. Однако 2 ноября заказчик отменил процедуру. В состав праздничного пространства входят ледовый каток площадью 2,2 тыс. кв. м, две ледовые дорожки, пункт проката, фуд-зоны и входная группа. Открыть комплекс планируют 19 декабря, демонтаж намечен на 15 марта 2027 года. Как сообщает издание «Черемуха», работы уже начались.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», отмена конкурса произошла на фоне претензий Ярославского УФАС к прошлогодней закупке спортшколы. Антимонопольная служба установила, что в один лот были объединены технологически не связанные работы и услуги, что ограничивало конкуренцию.