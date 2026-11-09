Каток в Рыбинске заказали у единственного поставщика

Ранее, 28 октября, спортшкола объявила конкурс на организацию праздничного пространства с начальной ценой 81,9 млн руб. Однако 2 ноября заказчик отменил процедуру. В состав праздничного пространства входят ледовый каток площадью 2,2 тыс. кв. м, две ледовые дорожки, пункт проката, фуд-зоны и входная группа. Открыть комплекс планируют 19 декабря, демонтаж намечен на 15 марта 2027 года. Как сообщает издание «Черемуха», работы уже начались.