Начальная цена главного катка в Ярославле выросла на 7,7 млн рублей

Муниципальная «Дирекция спортивных сооружений» разместила закупку 6 ноября. Заявки принимают до 09:00 10 ноября. Площадь основания катка составит 3,85 тыс. кв. м, системы охлаждения — 4,27 тыс. кв. м. На площадке установят хоккейные борта размером 26 на 56 м, декоративное ограждение и три холодильные установки. В состав комплекса войдут два павильона проката, две кассы, пункт заточки коньков, кафе площадью 72 кв. м, гаражи для ледозаливочных машин и система видеонаблюдения из 30 камер.