Начальная цена главного катка в Ярославле выросла на 7,7 млн рублей
Начальная цена закупки на организацию ледового комплекса на Советской площади Ярославля в сезоне 2026–2027 годов выросла на 7% — со 110,2 млн до 117,9 млн руб. Об этом свидетельствуют данные карточки закупки в «Контур.Закупках».
Муниципальная «Дирекция спортивных сооружений» разместила закупку 6 ноября. Заявки принимают до 09:00 10 ноября. Площадь основания катка составит 3,85 тыс. кв. м, системы охлаждения — 4,27 тыс. кв. м. На площадке установят хоккейные борта размером 26 на 56 м, декоративное ограждение и три холодильные установки. В состав комплекса войдут два павильона проката, две кассы, пункт заточки коньков, кафе площадью 72 кв. м, гаражи для ледозаливочных машин и система видеонаблюдения из 30 камер.
В декабре предусмотрено пять дней работы катка, в январе и феврале — 31 и 28 дней соответственно, в марте — 14 дней. После завершения сезона подрядчик должен будет демонтировать оборудование и растопить лед. Договор будет действовать до 11 апреля 2027 года включительно.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», в Рыбинске спортшкола «Полет» 2 ноября отменила конкурс на организацию праздничного пространства с катком на площади Дерунова. Начальная цена составляла 81,9 млн руб. Причину отмены заказчик не указал. Ярославское УФАС выявило нарушение при проведении аналогичного конкурса в 2025 году — тогда заказчик объединил в один лот технологически не связанные работы и услуги.