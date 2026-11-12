«Поддерживает женщин в искусстве»
Анна Минакова — о премии Boucheron
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Boucheron учредил новую художественную премию Coup de Cur Boucheron, что в переводе примерно значит «Выбор сердца». Она предназначена для современных художниц из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Премию впервые вручили в Париже на ярмарке современного искусства MENART Fair, которая специализируется именно на этом регионе. Boucheron поддерживает ее с 2024 года, а теперь решил пойти дальше и учредить собственную награду.
Первой лауреаткой стала художница из Объединенных Арабских Эмиратов — Майта Абдалла. Она родилась в Шардже в 1989 году, работает с живописью, скульптурой, кино и перформансом и уже успела поучаствовать в Венецианской и Лионской биеннале.
На MENART Fair художница представила метровую бронзовую скульптуру Hug My Land, «Обними мою землю». Это женская фигура, свернувшаяся в комок и обнимающая саму себя. Работа посвящена сложным отношениям человека с родиной, памяти и поиску чувства дома. Тема нынешней ярмарки звучит как «Где мой дом?».
Награду художнице лично вручила генеральный директор Boucheron Элен Пули-Дюкен. А сама скульптура станет отправной точкой для серии живописных работ, которые планируют представить в парижских апартаментах ювелирного дома.
Вообще Boucheron уже не первый год поддерживает женщин в искусстве. С 2018 года дом сотрудничает с художественной резиденцией Yishu 8 в Пекине, а с 2025-го поддерживает премию Her Art Prize.