Компания сильно бьющих людей

На записи инцидента — а он был заснят с разных ракурсов — видно, как Двалишвили стоит в кадре и дает интервью пресс-службе промоушена RAF (Real American Freestyle; проводит турниры по вольной борьбе), под эгидой которого у него был запланирован матч на 14 ноября. В это время сзади подходит Усман Нурмагомедов (за ним следует группа сочувствующих), хлопает Двалишвили по плечу, тот оборачивается и тут же получает пощечину. Ну а дальше предсказуемо: в роскошном лобби отеля под струящуюся откуда-то классическую музыку началась массовая драка. Если бы не знать, кто именно дерется, и чуть сменить антураж, то трудно было бы отличить происходившее от какой-нибудь потасовки у пивной в пятницу вечером, начавшейся с бессмертной фразы «Ты кто такой?!».