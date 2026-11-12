Компания сильно бьющих людей
Российский боец Усман Нурмагомедов задержан в ОАЭ за нападение на Мераба Двалишвили
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, а также несколько лиц из его группы поддержки были задержаны полицией Абу-Даби 11 ноября. Нурмагомедов угодил в неприятности после того, как напал на экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили, когда тот давал интервью в лобби отеля. Все это вылилось в массовую драку. Двалишвили назвал нападавших подлыми и отметил, что мужчины так не поступают. Нападавшие пока ничего не сказали, они заняты. За них заступился чемпион UFC, ведущего в смешанных единоборствах промоушена, в полусреднем весе Ислам Махачев. Он отметил, что грузинский боец сам все это начал еще летом. Тогда в Тбилиси Двалишвили повздорил с еще одним дагестанским бойцом, Ахмедом Гаджимагомедовым.
11 ноября боец смешанного стиля, чемпион промоушена PFL в легком весе Усман Нурмагомедов стал инициатором громкого скандала, который привел его в полицейский участок и грозит всяческими неприятностями — от банального штрафа до депортации в Россию и запрета на въезд в ОАЭ или даже в худшем, разумеется, случае до одного года лишения свободы.
Нурмагомедов и несколько лиц из его окружения напали на представителя Грузии, бывшего чемпиона самого престижного промоушена смешанных единоборств UFC Мераба Двалишвили.
На записи инцидента — а он был заснят с разных ракурсов — видно, как Двалишвили стоит в кадре и дает интервью пресс-службе промоушена RAF (Real American Freestyle; проводит турниры по вольной борьбе), под эгидой которого у него был запланирован матч на 14 ноября. В это время сзади подходит Усман Нурмагомедов (за ним следует группа сочувствующих), хлопает Двалишвили по плечу, тот оборачивается и тут же получает пощечину. Ну а дальше предсказуемо: в роскошном лобби отеля под струящуюся откуда-то классическую музыку началась массовая драка. Если бы не знать, кто именно дерется, и чуть сменить антураж, то трудно было бы отличить происходившее от какой-нибудь потасовки у пивной в пятницу вечером, начавшейся с бессмертной фразы «Ты кто такой?!».
По итогам боя больше досталось Двалишвили (у него действительно довольно сильно разбито лицо) и его приятелю. Неудивительно, учитывая, что противная сторона имела численный перевес. Когда безобразие прекратилось, Двалишвили все-таки дал интервью и высказал на камеру все, что думает: «Ну что за подлость, ребятки! Что вы за бойцы, какие вы после этого мужчины? Хотите подраться, давайте сделаем это как подобает!»
Чуть позже к истории подключился еще один боец грузинского происхождения, Илия Топурия (выступает под испанским флагом). Он заявил, что «Усман задержан вместе с теми трусами, что были с ним». «И эти люди еще смеют рассуждать о скромности и уважении? Какой позор. Кучка конченых трусов. Я всегда считал вас посредственностями. Теперь же вы развеяли последние сомнения»,— написал Топурия в своем аккаунте в соцсети X.
Учитывая занятость, Нурмагомедов пока никак не прокомментировал свое поведение. По всей видимости, мотив напасть на Двалишвили у него был.
Как считает чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, Двалишвили виноват сам. «Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления. Почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать»,— написал Ислам Махачев в социальных сетях.
Под инцидентом, который привел в итоге к драке в Абу-Даби, по всей видимости имеется в виду еще летняя история, случившаяся в Тбилиси перед турниром RAF. Тогда Двалишвили ударил еще одного бойца из Дагестана, Ахмеда Гаджимагомедова. Последний пытался заступиться за Умара Нурмагомедова (родной брат Усмана Нурмагомедова), которого Двалишвили, дескать, оскорбил.
Нельзя исключать, однако, что у всей этой истории совершенно иной подтекст. В последнее время активно циркулируют слухи о том, что Усман Нурмагомедов вот-вот пойдет на повышение и подпишет контракт с UFC. И тогда его конфликт с Двалишвили, столь богато освещающийся в СМИ, является шикарной рекламой дебюта в самом престижном промоушене. Драться Нурмагомедов должен, конечно же, с Двалишвили.