«М.Видео» завершила допэмиссию на 500 млн акций
«М.Видео» завершила дополнительное размещение акций (допэмиссия) по закрытой подписке. Инвесторы купили все 500 млн акций, то есть 100% запланированного объема, указано на сайте раскрытия информации.
Цена одной акции составила 49,9 руб., общая сумма размещения — 24,95 млрд руб. Бумаги были размещены с 8 октября по 11 ноября 2026 года. Котировки «М.Видео» по состоянию на 14:58 мск снизились на 0,84% — до 53,25 руб. за акцию.
Решение о допэмиссии по закрытой подписке было принято на годовом собрании акционеров 19 июня. Дополнительный выпуск зарегистрировали 12 августа под номером 1-02-11700-A-005D. 21 сентября совет директоров определил цену размещения.
Допэмиссия по закрытой подписке — это заключительный этап дофинансирования «М.Видео». Она позволяет отразить предоставленное компании финансирование в распределении долей акционеров.