Путин принял Кушнера и Уиткоффа в Кремле
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече также участвуют глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
В открытой части встречи, как сообщает ТАСС, Владимир Путин попросил американских посланников передать благодарность первой леди США Меланье Трамп за организацию гуманитарной миссии в Алешках.
Владимир Путин отметил успеха на гуманитарном треке по Украине. Он попросил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины.
10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву сразу после переговоров в столице ОАЭ. Как писал господин Кушнер в X, на переговорах с Владимиром Путиным планируется обсудить совместное предложение США и ЕС по прекращению боевых действий на Украине.