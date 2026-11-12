Путин принял Кушнера и Уиткоффа в Кремле

10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву сразу после переговоров в столице ОАЭ. Как писал господин Кушнер в X, на переговорах с Владимиром Путиным планируется обсудить совместное предложение США и ЕС по прекращению боевых действий на Украине.