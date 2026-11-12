«Сбер» решил продать маркетплейсам 700 тыс. кв. м складов

Это связано с тем, предполагают аналитики, что с апреля 2027 года Банк России собирается ограничить вложения финансовых институтов в непрофильные активы. Регулятор планирует, что к 2031 году их доля не должна превышать 25% от капитала банка. Превышение лимита может привести к ограничению возможностей по кредитованию.