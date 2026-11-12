«Сбер» решил продать маркетплейсам 700 тыс. кв. м складов
Председатель правления «Сбера» Герман Греф сообщил, что до конца года компания намерена продать маркетплейсам все невостребованные склады. Структуры кредитной организации планируют реализовать около 700 тыс. кв. м помещений, рассказал «Ъ» источник на рынке.
Речь идет в основном об объектах в регионах. «Сбер» планирует заработать на продажах 15–25% к сумме вложенных в объекты кредитных средств. Собеседник «Ъ» оценивает среднюю стоимость 1 кв. м склада в России в 70-90 тыс. руб. Если брать за основу эти цифры, компания может получить 49–63 млрд руб.
Это связано с тем, предполагают аналитики, что с апреля 2027 года Банк России собирается ограничить вложения финансовых институтов в непрофильные активы. Регулятор планирует, что к 2031 году их доля не должна превышать 25% от капитала банка. Превышение лимита может привести к ограничению возможностей по кредитованию.