«Никакой нестабильности нет»
Губернатор Роман Бусаргин ответил на вопросы жителей Саратовской области
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел прямую линию с жителями. Вопросы поступали из студии и колл-центра (более 150 звонков), а также с улицы, где корреспонденты опрашивали прохожих. Самой «дорогой» темой стал театр оперы и балета: на завершение реконструкции нужно около 3 млрд руб., и таких денег у региона нет. Глава региона рассказал об уголовных делах вокруг пяти ЖСК, о жилье для сирот и расселении аварийных домов, о водопроводных сетях и трамвайных путях. Также чиновник опроверг сообщения о закрытии перинатального центра в Вольске, о сокращениях на заводах и о «нестабильности» областной власти из-за смены пяти министров за месяц.
Бизнес
— Число малых и средних IT-компаний выросло в Саратовской области на 45% и превысило 2,7 тыс. В организациях заняты почти 5 тыс. человек. Средняя зарплата в отрасли за пять лет прибавила около 50%. Более 8 тыс. саратовских школьников прошли бесплатные курсы программирования от компаний и вузов.
— Предприятия за три года освоили выпуск 213 видов продукции, прежде не имевшей российских аналогов. Площадь обработки полей агродронами выросла с 500 га до 180 тыс. га, а роботизацию и искусственный интеллект внедрили на площади порядка 2 млн га. Роман Бусаргин поблагодарил аграриев, которые «даже в сложнейших условиях» вкладываются в технику.
Опровержение фейков
— Смену пяти министров за месяц, породившую слухи о нестабильности в областной власти, господин Бусаргин объяснил плановой ротацией. «Нестабильности никакой нет»,— подчеркнул губернатор.
— Роман Бусаргин опроверг сообщения о сокращениях на предприятиях. По данным регионального правительства, заводы, напротив, ищут рабочих. Регистрируемая безработица — 0,3%, число зарегистрированных безработных за пять лет упало втрое, ищущих работу стало меньше на 33 тыс. человек. Статистики оценивают текущие показатели занятости как самые высокие за девять лет.
— Также глава региона прокомментировал информацию о закрытии перинатального центра в Вольске. По его словам, техники устранили сбои электронной записи к врачам и сервис заработает в ближайшее время. «Конечно, такого быть не должно»,— отметил господин Бусаргин.
Театр, кинотеатр и музеи
— Роман Бусаргин признал, что выбор в пользу полной реконструкции театра оперы и балета оказался неудачным. «Изначально при принятии решения <...> был допущен ряд ошибок, с которыми сейчас приходится работать»,— прокомментировал чиновник. На завершение реконструкции требуется порядка 3 млрд руб., притом что изначально весь проект оценивали в 2,5 млрд руб. «Самостоятельно регион не осилит такой объем»,— рассказал господин Бусаргин, уточнив, что уже обратился за помощью к председателю Государственной думы Вячеславу Володину («Единая Россия»).
— Здание кинотеатра «Саратов» удалось вернуть в федеральную собственность через длительные суды. Теперь область просит передать объект региону или городу. Правительство обсуждает с мэрией варианты использования здания — внутри планируют разместить молодежный центр.
— Работники музеев опасаются, что перевод учреждений на областной уровень обернется увольнениями. Губернатор опроверг эту информацию. «Ни о каких сокращениях и речи быть не может»,— заявил Роман Бусаргин, объяснив, что смысл передачи полномочий заключается в расширении экспозиций за счет экспонатов крупных музеев.
Строительство
— Губернатор ответил на обращение пайщиков пяти саратовских ЖСК, купивших квартиры застройщика «УМ-24». Покупатели полагали, что приобретают жилье. По документам оказалось, что саратовцы сами являются строителями своих домов. Губернатор рассказал, что проверки показали многочисленные нарушения. Правоохранители возбудили ряд уголовных дел. Силовики проверяют версию об аффилированности председателей кооперативов с генподрядчиком и об отсутствии отчетности перед пайщиками. Часть документации пропала, региональный минстрой ее ищет и ведет переговоры с пайщиками. «Эту проблему никто замалчивать не будет»,— пообещал Роман Бусаргин, добавив, что власти «однозначно доведут все до логического конца», но это может занять время.
— Обеспечение жильем сирот губернатор назвал одной из самых тяжелых многолетних проблем. В 2020 году в очереди стояли свыше 7 тыс. человек, а средний срок ожидания превышал 13 лет. За шесть лет при федеральной поддержке на решение проблемы направили около 17 млрд руб. Квартиры или сертификаты получили 6,79 тыс. человек. В 2027 году, планирует кабмин, Саратовская область впервые сможет выдавать сиротам квартиры в год обращения.
— Продолжается программа переселения из аварийного жилья. В 2026–2027 годах новые квартиры должны получить 2,17 тыс. человек в Саратове, Балакове, Балашове, Вольске, Пугачеве, в Балтайском, Марксовском, Краснокутском, Петровском, Хвалынском и Энгельсском районах. На 2026 год предусмотрено 1,868 млрд руб. с учетом сверхлимитной поддержки Фонда развития территорий, на следующий год — 800 млн руб. Всего за последние годы из ветхого жилья переселили более 13 тыс. жителей области.
Проблемы ЖКХ
— Чаще всего саратовцы жаловались на управляющие компании. Раньше часть контрольных полномочий передали Саратову, Энгельсу и Балаково, теперь то же самое предлагают остальным городам. «Нужно сделать жилищного инспектора доступнее для людей, чтобы не нужно было ехать для обращения в Саратов»,— объяснил губернатор. Госжилинспекция своих прав при этом не лишится.
— Ремонт водосетей в крупных городах рассчитан на несколько лет: область взяла казначейский инфраструктурный кредит на сумму свыше 2,4 млрд руб. Работы полностью закончены в Ершове и Красном Куте. В 2027 году на проект потратят 910 млн руб. и приведут в порядок около 33 км сетей. В саратовские сети с начала программы вложили порядка 2 млрд руб., в этом году заменят 18,2 км труб за 914,4 млн руб. На следующий год запланировано обновить около 30 км. Аварийность на центральных магистралях снизилась на 40%, число отключений — на 10%.
«По сути, мы возродили муниципальное предприятие и сделали его работу эффективной, безубыточной»,— прокомментировал господин Бусаргин итоги расторжения концессионного соглашения и возвращения сетей в городское управление.
Транспорт
— На ремонт саратовских магистралей в 2027 году направят свыше 1,7 млрд руб. с учетом дополнительных средств областной программы. Улицу Московскую отремонтируют впервые за 13 лет. В список также попали дороги в частном секторе — подряды разыграют в ближайшее время. Отдельное требование к городской власти — обследовать участки вместе с коммунальщиками и заранее поменять сети, чтобы потом не вскрывать свежий асфальт.
— Первый этап реконструкции саратовских трамвайных путей подходит к концу. Губернатор рассказал, что на трех маршрутах заменили рельсы, опоры и тяговые подстанции, закупили новые вагоны. Скорость движения и пассажиропоток выросли примерно вдвое. Второй этап — более 40 км путей на маршрутах 11, 4, 10 и 7. Власти объявили соответствующие аукционы. Роман Бусаргин также поручил региональному минтрансу проработать вопросы перераспределения пассажиропотоков.
— Перевод автобусов на брутто-контракты приостановили на шести маршрутах (6А, 8Б, 11А, 18А, 41А и 90А). Контракты на следующий год заключены, а расширение зависит от финансовых возможностей. «Это серьезные затраты бюджета, но в следующем году будем искать такую возможность»,— пообещал господин Бусаргин.
— Саратовцы сообщили о сложностях с платными парковками. Водители не понимают, где и как платить. Губернатор признал, что механизм непроработан, и поручил главе города Игорю Молчанову разобраться — деньги на систему в том числе выделялись из областного бюджета.
— Роман Бусаргин также обратил внимание на ситуацию с хвалынским портом. Суда долгое время не могут зайти в порт курортного города. «Необходимо, чтобы пассажирский порт функционировал в интересах людей и города, а не частных лиц»,— заявил губернатор и пообещал решить вопрос в ближайшее время.