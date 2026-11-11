«Никакой нестабильности нет»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел прямую линию с жителями. Вопросы поступали из студии и колл-центра (более 150 звонков), а также с улицы, где корреспонденты опрашивали прохожих. Самой «дорогой» темой стал театр оперы и балета: на завершение реконструкции нужно около 3 млрд руб., и таких денег у региона нет. Глава региона рассказал об уголовных делах вокруг пяти ЖСК, о жилье для сирот и расселении аварийных домов, о водопроводных сетях и трамвайных путях. Также чиновник опроверг сообщения о закрытии перинатального центра в Вольске, о сокращениях на заводах и о «нестабильности» областной власти из-за смены пяти министров за месяц.