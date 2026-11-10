Саратовская область заместила более 200 импортных товаров за три года
На модернизацию производства в 2026 году направили более 600 млн рублей
За три года в Саратовской области заместили 213 импортных товаров, не имеющих аналогов в России. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В конце августа пресс-служба Минпромторга РФ сообщала, что за первые шесть месяцев 2026 года в регионе заместили 28 видов импортных товаров. В 2024 году Саратовская область с опережением выполнила план по локализации производства. За девять месяцев было замещено 46 видов импортной продукции. Тогда областной минпром писал, что регион наиболее активно занялся производством отечественных аналогов в авиационной отрасли.
По данным министра промышленности РФ Антона Алиханова, за три года промышленным предприятиям Саратовской области из федерального бюджета выделили 2,8 млрд руб. В 2026 году в регион поступило около 600 млн руб. видов поддержки на модернизацию производства и закупку нового оборудования, сообщал губернатор в августе. По его словам, область поставляет более 20% минеральных удобрений и почти 20% подшипников на рынок РФ.