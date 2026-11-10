Саратовская область заместила более 200 импортных товаров за три года

По данным министра промышленности РФ Антона Алиханова, за три года промышленным предприятиям Саратовской области из федерального бюджета выделили 2,8 млрд руб. В 2026 году в регион поступило около 600 млн руб. видов поддержки на модернизацию производства и закупку нового оборудования, сообщал губернатор в августе. По его словам, область поставляет более 20% минеральных удобрений и почти 20% подшипников на рынок РФ.