Воронежский минфин объяснил рост финансирования «общегосударственных вопросов» задачами президента
Министерство финансов Воронежской области ответило на запрос «Ъ-Черноземье» относительно значительного роста бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в проекте бюджета на 2027 год.
«Увеличение средств областного бюджета обусловлено финансовым обеспечением отдельных задач, поставленных Президентом Российской Федерации», — говорится в ответе минфина.
Чиновники пояснили, что рост не связан «с расходами на содержание управленческого персонала, межбюджетными трансфертами, погашением долговых обязательств или взносами в уставные капиталы и иными расходами, связанными напрямую с содержанием огранов власти».
Иных подробностей не раскрыто.
«Ъ-Черноземье» писал, что, по представленному ранее проекту бюджета на 2027 год, расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы на уровне 45,4 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель бюджета-2026 (23,02 млрд руб.). Основная часть — 41,2 млрд руб. — отнесена к подразделу «Другие общегосударственные вопросы», расшифровку которой минфин так и не представил. Публичные слушания по проекту бюджета прошли 29 октября. Документ предусматривает доходы в размере 226,7 млрд руб. и расходы в 248,5 млрд руб., а дефицит оценивается в 21,8 млрд руб. Глава минфина Надежда Сафонова назвала его «техническим», поскольку основная часть разрыва (21 млрд руб.) будет покрыта остатками средств на счетах.