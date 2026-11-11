В Абу-Даби завершился второй день переговоров по украинскому урегулированию
В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины. Встреча продолжалась почти два часа, передает ТАСС. Второй день переговоров проходил полностью в закрытом формате, однако российская делегация должна выйти к прессе с итогами обсуждения.
По данным агентства, одним из итогов переговоров станет обмен пленными между Россией и Украиной. Другие детали встречи пока неизвестны.
Проходившие накануне переговоры длились 4,5 часа с 40-минутным перерывом. На первую часть встречи допустили журналистов. Один из представителей американской переговорной группы — Джаред Кушнер — назвал беседу обнадеживающей.