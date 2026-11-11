За «Звезду» ответят заочно
Начинается процесс о хищении 7 млрд рублей у оборонного предприятия в Приморье
Как стало известно “Ъ”, в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего президента группы компаний RDS Алексея Хариса. Он обвиняется в хищении в составе преступного сообщества более 7 млрд руб. у ОАО «Дальневосточный завод “Звезда”», специализирующегося на ремонте атомных подводных лодок. Ранее были осуждены три сообщника Алексея Хариса, а глава преступного сообщества, по версии следствия экс-директор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игорь Борбот, скрывается за границей. Суд над Алексеем Харисом будет заочным — он также находится за пределами России.
Ленинский райсуд столицы Приморья назначил на 13 ноября предварительное слушание уголовного дела в отношении Алексея Хариса. Тот обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве, мошенничестве в сфере кредитования и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В прокуратуре и следственном управлении СКР по Приморью не стали раскрывать фабулу дела, но, по данным “Ъ”, оно аналогично обвинениям в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Росдорснабжение» (входило в холдинг RDS) Сергея Чевелева и бывшего топ-менеджера ЗАО «Росдорснабжение» Александра Тихонова.
Адвокат Хариса Олег Щелканов от комментариев воздержался, пояснив, что является защитником по назначению.
В июле прошлого года Ленинским райсудом господин Чевелев был заочно приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. Он также должен возместить в солидарном порядке материальный ущерб в пользу ОАО «Дальневосточный завод “Звезда”» (ДВЗ «Звезда») на сумму более 7 млрд руб. и в пользу ООО «РТ-Капитал» (правопреемник АО АКБ «Новикомбанк») в размере более 500 млн руб.
В феврале 2025 года господин Тихонов был приговорен тем же Ленинским райсудом к девяти годам колонии строгого режима. В отличие от Сергея Чевелева, Александр Тихонов оказался в зоне досягаемости российских правоохранительных органов — он был задержан в Таиланде и депортирован на родину.
Как указано в сообщении суда, Александр Тихонов входил в состав ОПС, членами которого в 2010–2014 годах «совершались тяжкие преступления, направленные на хищение денег ОАО ДВЗ “Звезда”, их легализацию и хищение денег АО АКБ “Новикомбанк”».
В частности, в ноябре 2010 года ОАО ДВЗ «Звезда» и ЗАО «Росдорснабжение» заключили договор подряда по строительству корпусообрабатывающего цеха со складом металла и сборочно-сварочного производства. Однако, как установили следствие и суд, 4,3 млрд руб., направленные на приобретение оборудования, были похищены, а еще на 2,8 млрд руб. стоимость выполненных работ была умышленно завышена.
Из похищенных денег 654 млн руб. Александр Тихонов «легализовал путем финансовых операций между счетами инфраструктурных организаций». Александру Тихонову также вменялось в вину мошенничество в сфере кредитования в отношении АО АКБ «Новикомбанк». По данным следствия, он в мае 2014 года заключил кредитный договор на 500 млн руб. с финансовым учреждением, но исполнять обязательства по нему «участники преступного сообщества не намеревались».
По версии следствия, в состав ОПС, занимавшегося хищениями на ДВЗ «Звезда», помимо Алексея Хариса, Сергея Чевелева и Александра Тихонова входили бывший директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, а также бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент» Алексей Бойцов.
Последний был приговорен к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве судоверфи «Звезда» (предприятие создавалось на базе ДВЗ «Звезда»). В материалах уголовного дела Алексея Бойцова называлась другая сумма хищений у ДВЗ «Звезда» — свыше 11 млрд руб.
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи «Звезда», в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия холдинга RDS.
Фигурантам дела обвинения были предъявлены заочно, поскольку они уехали за границу (к настоящему времени в Россию вернулись Александр Тихонов и Алексей Бойцов). Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола.
В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба были арестованы счета, недвижимость, а также несколько компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его сообщники. Среди них «Михайловский бройлер» — крупнейший производитель куриного мяса на Дальнем Востоке.
22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. В ноябре 2016 года Игорь Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».