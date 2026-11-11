За «Звезду» ответят заочно

Как стало известно “Ъ”, в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего президента группы компаний RDS Алексея Хариса. Он обвиняется в хищении в составе преступного сообщества более 7 млрд руб. у ОАО «Дальневосточный завод “Звезда”», специализирующегося на ремонте атомных подводных лодок. Ранее были осуждены три сообщника Алексея Хариса, а глава преступного сообщества, по версии следствия экс-директор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игорь Борбот, скрывается за границей. Суд над Алексеем Харисом будет заочным — он также находится за пределами России.