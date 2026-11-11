«Похожи на холодильники, положенные на бок»
Дмитрий Гронский — о новом бренде Scion от Toyota
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Концерн Toyota торжественно объявил, что в его обойме станет на один бренд больше. Мероприятие прошло в штате Техас, и это неспроста. Бренд не новый, а, скажем так, возрожденный. И называется Scion.
Его история началась в 2003 году, когда Toyota решила привлечь новых покупателей из числа молодых людей, живущих в США и Канаде. И ей это удалось. Хэтчбеки и купе Scion, построенные на платформе маленьких «Тойот» типа Yaris, действительно отлично покупались американцами. Свыше 70% покупателей были новыми клиентами Toyota, а большинство покупателей были моложе 35 лет. К 2016 году эта схема уже перестала работать, Toyota бренд Scion закрыла, успев тем не менее продать на североамериканском рынке свыше 1,1 млн автомобилей.
И вот Scion снова в деле. Первая модель марки — это кейкар. Если вам не знакомо такое слово, то машины, подобные этой, вы наверняка видели на улицах. Это такие крохотные японские автомобили, у которых при минимальной длине кузова и ширине с платформы попытались снять как можно больше полезного объема — именно поэтому они похожи на холодильники, положенные на бок и снабженные колесами.
Новый Scion так и называется — KEI 01. Это маленький, с длиной кузова меньше 3 м грузовичок. В кузов, однако, помещается свыше 270 кг груза. В кабине есть кондиционер и подогрев сидений. Что особенно приятно, машина не электрическая — у нее трехцилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 660 кубических см. Цена на американском рынке, как обещают, будет ниже $20 тыс. То есть просто «мечта прораба». Представьте такую машину у нас в магазине с ценой в районе 1,5 млн руб.
К слову, Toyota еще в 2025 году подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Scion. Это, однако, не значит, что японский концерн намерен вернуться в Россию с этим брендом. Речь идет лишь о защите названия и логотипа.