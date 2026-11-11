И вот Scion снова в деле. Первая модель марки — это кейкар. Если вам не знакомо такое слово, то машины, подобные этой, вы наверняка видели на улицах. Это такие крохотные японские автомобили, у которых при минимальной длине кузова и ширине с платформы попытались снять как можно больше полезного объема — именно поэтому они похожи на холодильники, положенные на бок и снабженные колесами.