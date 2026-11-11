Дзюдоисты из Фрязино выиграли Всероссийский Гранд Финал «Битвы городов»
С 8 по 10 ноября в Международном центре самбо в Москве состоялся Всероссийский Гранд Финал «Битвы городов». Международный проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества» проходит при поддержке генерального спонсора — букмекерской компании FONBET.
В турнире приняли участие восемь команд, в состав которых вошли спортсмены до 18 лет. Коллективы стали победителями легионов — соревнований, прошедших во всех федеральных округах России.
В группе А соревновались дзюдоисты из Фрязино (Московская область), Назрани (Ингушетия), Перми и Санкт-Петербурга. Первое место в квартете занял подмосковный коллектив. Также в полуфинал вышла команда из Назрани. Из группы Б в следующую стадию пробились коллективы из Краснодара и Нальчика. На групповой стадии они оказались сильнее спортсменов из Уфы и Челябинска.
Фрязинцы со счетом 13:9 победили соперников из Нальчика в полуфинале, а команда из Назрани взяла верх над коллективом из Краснодара — 13:11. Решающая встреча осталась за подмосковными дзюдоистами — 13:9. Бронзовые награды достались команде из Кабардино-Балкарии: в противостоянии за третье место спортсмены взяли реванш у краснодарских дзюдоистов за поражение на групповом этапе — 13:7.
Общий призовой фонд Всероссийского Гранд Финала «Битвы городов» составил 42 млн рублей. На групповой стадии за каждую победу команда получала 1 млн, за поражение — 0,5 млн. Победители полуфинальных встреч заработали еще 2 млн, а проигравшие — 1 млн. Победителям турнира было выплачено 8 млн, серебряным призерам — 4 млн. Кроме того, обладатели бронзовых наград выиграли еще 4 млн, а команда, занявшая четвертое место, — 2 млн.
Нынешний сезон «Битвы городов» завершится Международным Суперфиналом, который пройдет в Москве с 3 по 17 декабря. В нем примут участие 16 лучших российских команд по итогам турниров в легионах, победители стыковых встреч, а также специально приглашенные коллективы из США, Франции, Бразилии, Южной Кореи, Грузии, Китая, Италии и Греции.