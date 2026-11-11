Дзюдоисты из Фрязино выиграли Всероссийский Гранд Финал «Битвы городов»

В группе А соревновались дзюдоисты из Фрязино (Московская область), Назрани (Ингушетия), Перми и Санкт-Петербурга. Первое место в квартете занял подмосковный коллектив. Также в полуфинал вышла команда из Назрани. Из группы Б в следующую стадию пробились коллективы из Краснодара и Нальчика. На групповой стадии они оказались сильнее спортсменов из Уфы и Челябинска.