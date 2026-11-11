ТАСС: обмен пленными станет одним из итогов переговоров в Абу-Даби
Договоренность об очередном обмене пленными между Россией и Украиной может быть достигнута по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Как ожидается, это один из итогов»,— сказал собеседник агентства. Встреча проходит за закрытыми дверями. Первые заявления стороны сделают по окончании обсуждений.
Последний раз Россия и Украина обменялись военнопленными в конце октября. С российской стороны вернулись 270 военнослужащих, украинской стороне передали столько же человек. Всего в этом году стороны провели 18 обменов военнопленными.