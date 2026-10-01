Путин: Иран предлагал России совместно хранить уран на своей территории

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предложенная схема должна была решить вопрос с запасами обогащенного урана без обязательного вывоза их из Ирана: совместное предприятие размещается на иранской территории, а часть материала разбавляется. При этом решение о распоряжении запасами, включая их возможный вывоз, остается за Ираном, поэтому конструкция учитывает требование Тегерана сохранять контроль над принадлежащим ему ураном.

Необходимость такого решения связана с тем, что после выхода США из СВПД в 2018 году Иран отказался от ряда ограничений, включая лимиты на ядерные исследования и уровень обогащения урана. Разбавление запасов должно было помочь вернуть часть материала в рамки ограничений, тогда как хранение внутри страны снимает вопрос о передаче запасов под иностранный контроль.

У этой схемы есть предшественник: в 2015 году Россия вывезла из Ирана излишки обогащенного урана сверх согласованного объема. В январе 2026 года Москва заявляла о готовности повторить подобную помощь, но новый вариант предполагает работу с запасами на территории Ирана, а не только их вывоз.