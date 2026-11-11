Отца Меган Маркл повторно взяли под стражу в США
Обвиняемый в хранении детской порнографии Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган, снова помещен под федеральный арест во Флориде. Об этом сообщает BBС со ссылкой на судебные документы. Томасу Марклу-старшему отказали в освобождении под залог из-за нарушения условий досудебного освобождения. Он снял электронный браслет, ношение которого является обязательным.
Сотрудники ФБР арестовали 82-летнего Томаса Маркла-старшего 6 ноября. На следующий день он был переведен под домашний арест и находился в пансионе для престарелых во Флориде.
Выдвинутое против Томаса Маркла-старшего обвинение касается материалов, найденных сотрудниками ФБР в двух складских помещениях в Лос-Анджелесе, которые он арендовал с 2008 года. По итогам обысков было изъято около 78 предметов, в том числе слайды и фотонегативы предположительно с изображениями сексуального насилия над детьми. Обвинение предъявлено по одному пункту — хранение непристойных изображений детей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Сам Томас Маркл-старший вину не признает.
Меган Маркл, супруга принца Гарри, уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Она назвала новости о начале расследования в отношении отца «глубоко тревожащими и отвратительными».