Отца Меган Маркл повторно взяли под стражу в США

Выдвинутое против Томаса Маркла-старшего обвинение касается материалов, найденных сотрудниками ФБР в двух складских помещениях в Лос-Анджелесе, которые он арендовал с 2008 года. По итогам обысков было изъято около 78 предметов, в том числе слайды и фотонегативы предположительно с изображениями сексуального насилия над детьми. Обвинение предъявлено по одному пункту — хранение непристойных изображений детей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Сам Томас Маркл-старший вину не признает.