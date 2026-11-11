Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II продали в Париже за €15 тысяч
Золотой портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II продали на торгах в Париже за €15,3 тыс. (около $17,8 тыс.), сообщил аукционный дом Sotheby's. Император преподнес этот портсигар британскому барону Фредерику Понсонби.
До начала торгов Sotheby's оценивал лот в €2-3 тыс. Цена оказалась более чем в пять раз выше верхней границы этого диапазона. Вместе с портсигаром на аукцион выставили другие вещи из дворца эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
По данным аукционного дома, портсигар изготовили в 1908-1917 годах, предположительно — в петербургской фирме Морозова. Изделие весит 220 г. Помимо бриллиантового вензеля, его украшает сапфир-кабошон, установленный в кнопке, которая открывает крышку.
О подарке императора свидетельствует надпись, выгравированная позднее на крышке изнутри. В ней указан получатель — Фредерик Эдвард Грей Понсонби, а также годы рождения и гибели Николая II. Как отмечает Sotheby's, господин Понсонби был военным и служил при дворе нескольких британских монархов.