Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II продали в Париже за €15 тысяч

До начала торгов Sotheby's оценивал лот в €2-3 тыс. Цена оказалась более чем в пять раз выше верхней границы этого диапазона. Вместе с портсигаром на аукцион выставили другие вещи из дворца эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.