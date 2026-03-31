«Любые заявления об экономическом росте тонут»

На заседании отраслевых комитетов воронежской облдумы 31 марта в ходе отчетов региональных министров экономразвития и финансов депутаты подискутировали с ними о текущем состоянии экономики. Парламентарии указали на ухудшение положения малого бизнеса. Руководители министерств ответили, что смягчают условия для предпринимателей и публично не критикуют уход некоторых компаний от налогов за счет привлечения самозанятых. За дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Руководители финансово-экономического блока Воронежской области встревожены высокой неформальной занятостью в строительной отрасли

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Руководители финансово-экономического блока Воронежской области встревожены высокой неформальной занятостью в строительной отрасли

В ходе заседания комитетов воронежской облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам; по экономике, инновациям и цифровому развитию; по межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству 31 марта с докладами выступили главы двух министерств региона — экономического развития и финансов. Первой слово предоставили министру экономразвития Воронежской области Людмиле Запорожцевой.

Она начала с того, что озвучила несколько актуальных макроэкономических показателей. По предварительной оценке, в 2025 году валовой региональный продукт области составит 1,8 трлн руб., увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Министр подчеркнула, что после неблагоприятных погодных условий сельское хозяйство в регионе в 2025-м выросло на 16%. Рост в регионе показала и строительная отрасль — на 18%.

Министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева

Госпожа Запорожцева отметила, что в 2026 году задачей министерства станет привлечение 516 млрд руб. инвестиций. Этому может поспособствовать создание новой преференциальной площадки в Семилукском районе. Также министр рассказала, что в прошлом году статус ответственных организаций был присвоен 41 компании — вдвое больше, чем в 2024-м.

Лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев

Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству облдумы и лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев, комментируя доклад госпожи Запорожцевой, назвал его «качественным и полным позитива». «Но достаточно проблем, связанных с выживанием в нынешних условиях малого бизнеса. Не секрет, что 2025 год увеличил смертность МСП — в два раза больше предприятий закрылось, чем открылось. Также ухудшается финансовое положение населения, растут цены и тарифы ЖКХ. На этом фоне любые заявления об экономическом росте тонут в тех водах, которые проливает наша система ЖКХ. Как в таких условиях развиваться?» — спросил коммунист.

Госпожа Запорожцева ответила, что в региональном законодательстве были приняты изменения об условиях ведения малого бизнеса: «Рекомендованные минимальные пороговые нормативы были использованы. Мы смогли мягко изменить условия, не повышая предложенные нам федеральным центром ставки». Каких-либо других деталей принятых изменений министр не озвучила.

Первый зампред Воронежской облдумы Александр Солодов (справа)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Первый зампред Воронежской облдумы Александр Солодов (справа)

Первый зампред облдумы Александр Солодов уточнил у господина Рогатнева, удовлетворен ли он ответом министра. «Я удовлетворен министром, которая дала хороший ответ, некоторые моменты опустив»,— сказал лидер воронежского обкома КПРФ.

Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов

Присутствовавший на заседании зампред облправительства Данил Кустов отметил, что согласен с господином Рогатневым по «проблемным вопросам», но чиновник не стал их комментировать, вынеся на обсуждение новую тему: «Несмотря на рост отраслей, налоговые поступления в некоторых из них снижаются — к примеру, в торговле. Сотрудники маркетплейсов Ozon и Wildberries оформлены по договорам гражданско-правового характера и не платят НДФЛ. Также видим привлечение самозанятых компаниями, в том числе в строительной сфере. Мы требуем запретить такие манипуляции на федеральном уровне».

Министр финансов Воронежской области Надежда Сафонова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Министр финансов Воронежской области Надежда Сафонова

После выступления областного министра финансов Надежды Сафоновой тема ухода бизнеса от налогов продолжила свое развитие. Госпожа Сафонова заявила, что это «узаконено», имея в виду привлечение самозанятых. «232 тыс. работников находятся у нас на условиях самозанятых. Когда эту форму вводили, речь шла о надомниках: портнихах, няньках, парикмахерах. Нас услышали, и скоро будет запрещено использовать эту рабочую силу, в том числе в строительных организациях. Но пока публично не возмущаемся, потому что понимаем, что в этом и заключается поддержка нашей строительной отрасли. Хотя, по моим скромным подсчетам, потери бюджета от самозанятых в области сейчас от 10 до 18 млрд руб.».

Председатель комитета по строительной политике думы Сергей Лукин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Председатель комитета по строительной политике думы Сергей Лукин

Председатель комитета по строительной политике и экс-сенатор Сергей Лукин (его семья контролирует один из крупнейших застройщиков региона — Домостроительный комбинат, ДСК) возразил министру, что в его компании «ни одного самозанятого нет». Он также уточнил у госпожи Сафоновой, какова сумма неосвоенных авансов, выданных сейчас господрядчикам в Воронежской области. Министр назвала сумму в 6 млрд руб.

Андрей Рогатнев добавил, что сложилась тенденция, когда некоторые торги признаются недействительными: «Подрядчики не берутся за социально значимые объекты, потому что не получают деньги. У меня есть пример, когда работы были выполнены в июле 2025-го, а деньги по состоянию на март до сих пор не получены. Как им заходить дальше? Не у всех предприятий есть собственные оборотные средства».

Надежда Сафонова на это ответила, что «никаких указаний от федерального центра о сдерживании финансирования нет». «Наоборот, существуют рекомендации ритмично осваивать средства. Сейчас уже стали грозить, что если до первого числа средства не будут освоены, то деньги, выделенные из федерального бюджета, будут сокращены»,— сказала министр.