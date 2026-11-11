Музей Соломона Гуггенхайма выкупил полотно у Рибай в 1941 году, а в середине 60-х расстался с ним. С тех пор на протяжении примерно 60 лет работа не появлялась на арт-рынке. История этого произведения также наглядно демонстрирует стремительный рост стоимости шедевров модернизма. По данным Artprice, в 1986 году картина «Акцентированные углы» была приобретена на торгах в Нью-Йорке за $1 тыс., что с учетом инфляции эквивалентно примерно $3,07 млн в ценах 2026 года. Таким образом, исходя из текущей оценочной стоимости, номинальная цена работы за 40 лет выросла в 60-80 раз, а в реальном выражении — примерно в 20-26 раз.