«Цена работы за 40 лет выросла в 60–80 раз»
Дмитрий Буткевич — о картине Василия Кандинского «Акцентированные углы»
0:00
0:00
Продолжим говорить о предполагаемых ценовых рекордах арт-ноября. 17 ноября Christie’s представит картину Василия Кандинского «Акцентированные углы» (оригинальное немецкое название — Betonte Ecken), созданную на стыке декабря 1922 и января 1923 года. Ее оценочная стоимость составляет $60-80 млн. Эта картина может почти вдвое превысить текущий аукционный рекорд художника, составляющий около $44,8 млн.
Именно столько в 2023 году в Лондоне было заплачено за «Вид Мурнау с церковью II». Работа, написанная в Веймаре после того, как Кандинский присоединился к школе Баухаус, воплощает его поиски абстрактного визуального языка, основанного на геометрии, линии и цвете. Особую значимость произведению придает его провенанс (история смены владельцев). Это была первая картина Кандинского, приобретенная художницей и советницей американского мецената Соломона Гуггенхайма Хиллой фон Рибай. Полотно стало ключевой фигурой в формировании коллекции Нью-Йоркского музея.
Музей Соломона Гуггенхайма выкупил полотно у Рибай в 1941 году, а в середине 60-х расстался с ним. С тех пор на протяжении примерно 60 лет работа не появлялась на арт-рынке. История этого произведения также наглядно демонстрирует стремительный рост стоимости шедевров модернизма. По данным Artprice, в 1986 году картина «Акцентированные углы» была приобретена на торгах в Нью-Йорке за $1 тыс., что с учетом инфляции эквивалентно примерно $3,07 млн в ценах 2026 года. Таким образом, исходя из текущей оценочной стоимости, номинальная цена работы за 40 лет выросла в 60-80 раз, а в реальном выражении — примерно в 20-26 раз.
Столь значительный рост нельзя объяснить одной инфляцией: он отражает прочное место Кандинского в истории абстрактного искусства, редкость его значимых работ, важность их провенанса. Кроме того, это подчеркивает различия в музейной культуре. В отличие от государственных собраний большинства стран мира, фонды которых, как правило, неотчуждаемы, американские музеи при определенных условиях могут продавать произведения из своих коллекций. Кандинский на этой высоте будет не одинок. В тот же вечер Christie’s представит картину Густава Климта «Литцльбергкеллер на Аттерзе» (1915-1916 год) с такой же оценкой.