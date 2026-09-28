Фермерша против террористов

В Великобритании заявили о предотвращении теракта на военной авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир. Полиция задержала пятерых подозреваемых, их мотивы пока неизвестны. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Предполагается, что речь идет об Иране, поскольку именно на авиабазе Фэрфорд базируются американские бомбардировщики, наносящие удары по Исламской Республике. При этом в Лондоне не исключают и «руку Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция охраняет дорогу, ведущую к авиабазе ВВС США Фэрфорд в городе Фэрфорд, Великобритания

Фото: Alastair Grant / AP Полиция охраняет дорогу, ведущую к авиабазе ВВС США Фэрфорд в городе Фэрфорд, Великобритания

Фото: Alastair Grant / AP

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Местная фермерша по дороге домой заметила, что три белых минивэна перекрыли дорогу к авиабазе Фэрфорд. Рядом с машинами были люди в темной одежде, в масках и капюшонах. Женщина заподозрила неладное и вызвала полицию. Приехавшие на место вооруженные сотрудники задержали пятерых мужчин. В фургонах была обнаружена взрывчатка. Вблизи базы развернулась масштабная полицейская операция, в ходе которой были задействованы роботы-саперы.

Жители ближайших 85 домов были эвакуированы, а на самой авиабазе введен максимальный уровень угрозы. Повышенные меры безопасности ввели и на других военных объектах.

Следствие возглавил контртеррористический отдел полиции, задержанных подозревают в подготовке к теракту. Его предотвращение изначально выглядело как счастливая случайность, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг отверг такую версию и указал, что бдительная фермерша обладает лишь «частичной картиной» происходящего. Также он предположил, что британские военные базы могут стать целью для «поддерживаемых государством субъектов», стремящихся причинить вред его стране.

Слова британского министра созвучны заявлению президента США Дональда Трампа. Он сообщил журналистам, что подозреваемые планировали нанести большой ущерб авиабазе Фэрфорд и находились под наблюдением американских и британских спецслужб. А затем поблагодарил Лондон за «фантастическую» работу. Стритинг позднее подтвердил, что в течение дня находился в контакте с американским коллегой Питом Хегсетом.

Взаимодействие США и Великобритании в предотвращении возможного теракта не случайно: именно в Фэрфорде базируются американские тяжелые бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H, которые используются для нанесения ударов по Ирану. Ранее в Тегеране уже предупреждали Лондон, что, если эта практика не прекратится, его военные объекты могут пострадать. «Любая база, используемая для вторжения на территорию Ирана, является нашей законной целью»,— еще в июле заявляли в Корпусе стражей исламской революции. Неудивительно, что именно иранский след стал приоритетной версией британской полиции.

При этом, по данным CNBC, рассматривается и версия причастности к планируемому теракту России.

Впрочем, в Лондоне пока не спешат официально возлагать вину на другое государство. Премьер-министр страны Энди Бернем призвал британцев «воздержаться от спекуляций, пока власти не установят все факты». Эту же линию на конференции лейбористов в Ливерпуле продолжил Стритинг. Он сообщил, что пока не может раскрыть новых данных, так как в настоящий момент расследование инцидента продолжается. И вновь подчеркнул, что взаимодействие Лондона и Вашингтона — одно из самых тесных в мире. Тем временем глава Форин-офиса Эд Милибанд предложил рассматривать инцидент как пример того, с какими угрозами сталкивается Великобритания.

Осторожность властей в указании того, кто стоит за предполагаемой попыткой теракта, неслучайна: вопрос использования европейских авиабаз для нанесения ударов по Ирану внес серьезный раскол в отношения Трампа и союзников по НАТО весной 2026 года. Занимавший на тот момент пост премьера Кир Стармер неоднократно подвергался жесткой критике со стороны американского лидера. В конце концов Стармер дал США разрешение на использование британских баз, а в июле эту договоренность подтвердил и новый премьер Энди Бернем. Решение властей в стране воспринималось неоднозначно и сопровождалось протестами. Однако Бернем заявил, что Великобритания сможет защитить себя от потенциальных угроз, которые, как показал нынешний инцидент, нельзя недооценивать.

Вероника Вишнякова