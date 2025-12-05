Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кино с глубоким вырезом

Почему онлайн-кинотеатры приступили к самоцензуре контента

Со следующего года в России вступает в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности: онлайн-кинотеатры будут обязаны удалять их в течение суток. Однако онлайн-сервисы решили не дожидаться 1 марта, перейдя в режим самоцензуры уже сейчас. В результате из сериалов и фильмов массово удаляются не только запрещенный контент, но и формально не попадающий ни под какие ограничения сцены, из-за чего нередко рушатся сюжетные линии. “Ъ” разбирался, как работает саморегулирование на российских онлайн-площадках и как оно повлияет на развитие пиратских ресурсов.

Планка дошла до морали

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Под новое регулирование подпадают онлайн-кинотеатры, в случае выявления в фильмах подобных нарушений стримингу будет отказано в выдаче прокатного удостоверения для проектов. Уточняется, что решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения будет принимать Минкультуры. Роскомнадзор, в свою очередь, будет направлять владельцам стримингов требование прекратить распространение релиза, оно должно быть реализовано в течение суток.

Пакет поправок к законам «Об информации» и «О господдержке кинематографа» был внесен в Госдуму в декабре 2024 года группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по информационной политике Антоном Горелкиным. Поправки расширяют перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, а также наделяют Минкультуры полномочиями вносить изменения в уже выданные, например, менять возрастную маркировку (см. “Ъ” от 24 июня).

Однако уже сейчас пользователи онлайн-кинотеатров начали массово жаловаться на самоцензурирование контента площадок — старых сериалов и фильмов — со стороны самих кинотеатров.

Так, например, массово удаляются эротические сцены, заблюриваются интимные части тела героев, а также сцены с употреблением табака и алкоголя. “Ъ” обнаружил не менее десятка подобных случаев.

Среди примеров — из первого сезона «Белого лотоса» (2021–2025) были в целом вырезаны эротические сцены, аналогичная ситуация произошла и с проектом телеканала Starz «Боги арены. Спартак» и «Спартак. Кровь и песок». В последнем случае из транслируемой стримингами версии исчезли не только эротические сцены, но и часть диалогов.

На ситуацию также обратил внимание глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, приведя в интервью РБК пример, когда из телеверсии комедии «О чем говорят мужчины» было удалено не менее 25 «знаковых сцен». Например, ругательства, эпизоды с актерами-иноагентами, а также сюжетные линии с «фашистами-психологами» и сцена в придорожной шашлычной. «Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов. Этих глупостей много. Например, сигарету заблюрили, а дым идет. У меня еще более деликатный вопрос: никогда вы не обращали внимание, что голые женские зады заблюривают, а голые мужские зады — нет? Вот на каком основании принимается это решение? Кем принимается это решение?» — отметил глава СПЧ.

В некоторых случаях действия площадок носят оправданный характер, так как опираются на требования законодательства.

Так, из второго сезона «Твин-Пикса» были вырезаны сцены с персонажем Дэвида Духовны. Последний играл в сериале транс-женщину, агента ФБР. «В этом случае цензура логична, поскольку никакая из площадок не хочет впоследствии быть оштрафованной Роскомнадзором из-за нарушения закона об ЛГБТ-пропаганде («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) (был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря 2022 года.— “Ъ”),— отмечает в беседе с “Ъ” один из крупных кинопродюсеров.— Однако из-за расплывчатых формулировок законодательства, а также постоянных штрафов со стороны регуляторов в какой-то момент площадки решили заняться чисткой контента сами. Плюс стриминги также ожидает новое регулирование в части пропаганды наркотиков (закон был подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа 2024 года, вступает в силу с 1 марта 2026 года.— “Ъ”), к которому они готовятся совместно с правообладателями уже сейчас».

«К зрителю относятся как к маленькому ребенку»

В июне 2020 года от Совета законодателей России поступило предложение внести новые поправки в КоАП. Целью изменений было запретить пропаганду нетрадиционных ценностей среди всего населения, а не только несовершеннолетних. 20 октября 2022 года группа депутатов Госдумы подготовила законопроект «О запрете ЛГБТ-пропаганды» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). 27 октября того же года он был принят в первом чтении, а 24 ноября — в третьем. 5 декабря 2022 года документ подписал президент Владимир Путин. Из документа была убрана поправка о запрете пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и насилия в видеоиграх. Изменения в КоАП устанавливали запрет пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. За нарушения были установлены штрафы: от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. до 800 тыс. руб. для должностных лиц, до 5 млн для юрлиц.

С момента вступления в силу нового законодательства все новые оригинальные проекты в обязательном порядке проверяются на соответствие ему, «но невозможно быстро и корректно проверить и почистить все десятки тысяч проектов, снятых ранее», отмечает один из собеседников “Ъ” в крупной кинопроизводственной студии.

Источник считает претензии к онлайн-кинотеатрам по старому контенту «как минимум странными»: «Особенно в отношении контента, который имеет прокатное удостоверение (ПУ) с установленными в нем возрастными ограничениями. Если с вступлением в силу новых норм нужно изменить возрастной ценз, то сначала в Министерстве культуры должны внести изменения в ПУ и уведомить об этом площадки, дать им время на приведение в соответствие».

Впрочем, изменения коснулись не только контента в старых релизах, но и их озвучки. Например, в ряде сериалов в онлайн-кинотеатрах пропали звуковые дорожки «18+», включающие в себя версию с нецензурной лексикой. «Есть впечатление, что к зрителю относятся как к маленькому ребенку, который сам не понимает, что смотрит, не имеет критического мышления. Но это далеко не так»,— отмечает собеседник “Ъ” на медиарынке.

Онлайн-кинотеатры настаивают, что не занимаются цензурой сами, а лишь выполняют требования законодательства.

Например, в Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) заверяют, что не закупают контент, который не соответствует требованиям законодательства. «Нашими договорами предусмотрена ответственность правообладателей за соответствие контента правовым нормам. В случае возникновения вопросов от регуляторов мы направляем их правообладателям для решения»,— отмечают там.

Представитель «Кион» (входит в холдинг «ON Медиа», ранее — «МТС Медиа») говорит о регулярном мониторинге всего представленного на платформе контента на предмет его соответствия действующему законодательству. В отдельных случаях, когда произведение не соответствует требованиям и внести необходимые изменения технически невозможно, платформа вынуждена убрать его из каталога, «что касается отдельных аудиодорожек, изменения связаны с нашей политикой по снижению объема нецензурной лексики в доступных версиях контента, поэтому некоторые озвучки были обновлены». Так, отдельные творческие решения на этапе производства контента принимаются профильными подразделениями, уточнили в онлайн-кинотеатре. При разработке сценариев проекты проходят правовую экспертизу, чтобы соответствовать профессиональным и нормативным требованиям, заверил представитель «Кион».

В «Кинопоиске» уточнили, что сама площадка не вносит изменения в контент партнеров: «Сериал "Белый лотос" представлен сервисом "Амедиатека". Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с платформой, предоставляем доступ именно к той версии контента, которую нам передает этот сервис». Исчезновение озвучки «18+» в ряде проектов представитель площадки объясняет законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, если Роскомнадзор находит на сервисе аудиодорожки с нецензурной бранью, он направляет требования о необходимости ее удалить.

«Кинопоиск» рассматривает те запросы государственных органов, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным и юридическим требованиям. Если запрос на удаление не соответствует требованиям закона, стриминг его отклоняет, уточнили в компании. За этот год онлайн-кинотеатр удалил пять фильмов и сериалов по требованию Роскомнадзора за выявление в них пропаганды нетрадиционных отношений. При этом наличие прокатного удостоверения не гарантирует отсутствие штрафов, в том числе и за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, напоминают в компании. В Start и Okko от комментариев отказались, в «Иви» и «Амедиатеке» не ответили на запрос “Ъ”, также поступили в Роскомнадзоре. В Министерстве культуры не ответили по существу.

Цензура на Старый Запад

В целом практика самоцензуры контента характерна не только для российского рынка. Например, иностранные онлайн-кинотеатры — Netflix и Disney+ — уже давно адаптируют свои сериалы под требования локальных законов в самых разных странах, а также убирают релизы из библиотек по требованию местных властей. Так, издание The Washington Post в 2023 году со ссылкой на бывших сотрудников Netflix отмечало, что компания удаляет «неугодный» контент в ряде государств Юго-Восточной Азии. Основная причина — потеря подписчиков в Северной Америке, которая вынудила компанию идти на уступки для восполнения аудитории на новых рынках. Disney+ еще с 2020 года регулярно вносит изменения в старые релизы, вырезая эротические сцены, нецензурную брань, а также сюжеты с элементами расизма. Один из примеров — фильм «Всплеск» (1984), в котором платформа с помощью компьютерной графики изменила сцену с частично обнаженной актрисой Дэрил Ханна, главной героиней релиза.

Основная причина появления таких изменений — выпуск правообладателем проекта в телеэфир, считает один из источников “Ъ” на медиарынке. «Требования к контенту на ТВ гораздо жестче, поэтому многие моменты, которые пропускает онлайн-кинотеатр, могут просто не пройти цензуру эфира»,— отмечает он.

Схожие трудности сейчас испытывают в том числе и российские телевещатели, в частности, при продаже своих проектов за рубеж.

Так, Китай фактически остановил все закупки контента ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». В компании связывали это с изменением структуры рынка, который сейчас рассчитан только на локальный контент, а также с процедурами цензурирования иностранных продуктов (см. “Ъ” от 19 июня).

В целом российские фильмы в иностранном прокате собрали за девять месяцев $8,5 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне $15,3 млн (см. “Ъ” от 31 октября). При этом лидерами по сборам стали художественные проекты, когда ранее 70–80% международной кассы приходилось на анимацию. Сама анимация в плане адаптации, в отличие от телевизионного контента, универсальна — «в проектах героям можно дать любой голос, изменить контекст сцены или изменить внешний вид персонажа в соответствии с особенностями и требованиями страны проката», отмечала гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова.

В результате самоцензура помогает иностранным платформам расширяться в «консервативные» регионы, полагает собеседник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства. «Для минимизации рисков стриминги также "инвестируют миллионы" в производственные проекты локальных студий, а также выбирают адаптации уже созданных произведений»,— говорит он.

Регуляторы поневоле

Участники рынка видят в сложившейся ситуации проблему для отрасли. «Цензура — не функция онлайн-кинотеатра. Если государство принимает новые законы, то оно должно создать условия для их корректной правоприменительной практики»,— считает собеседник “Ъ” в одном из стримингов. Среди основных проблем он называет нечеткость и размытость формулировок.

«Пусть уполномоченные органы и эксперты анализируют контент, ставят корректные возрастные ограничения — площадки будут это выполнять. А пока складывается ситуация, поставленная с ног на голову: Роскомнадзор находит в библиотеке контент, промаркированный в соответствии с ПУ Минкультуры, который по новым требованиям должен иметь другой возрастной ценз, но наказывает за это не того, кто выдал ПУ, а площадку»,— отмечает источник.

По его мнению, также вызывает вопросы «нацеленность наказания, штрафы».

Так, контролирующие органы могут вначале выдать предписание, после — дать «разумное» время на исправление, говорит один из крупных кинопродюсеров: «Все будет сделано. Вот если предписание не исполнено, то так и быть — наказывайте». На время рассмотрения претензий бывает, что контент временно убирается с площадки, подтверждает сотрудник одного из стримингов, после устранения замечаний он возвращается. «Не всегда вопросы связаны с пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и нетрадиционных семейных ценностей, иногда это употребление героями табака, алкоголя, наркотиков. Можно заблюрить сигареты или провести минимальные изменения в монтаже, чтобы устранить претензии»,— говорит он.

Полное удаление контента опрошенные “Ъ” участники рынка онлайн-кинотеатров называют единичными случаями: «На просмотры исчезновение единичных тайтлов не повлияло. Растут как количество, так и продолжительность просмотров контента в онлайн-кинотеатрах». Однако тенденция с самоцензурой контента в результате может привести к тому, что пользователи будут больше смотреть вместо легально представленных релизов версии, размещенные в социальных сетях, «например тот же "День выборов", в соцсетях уже давно есть версия, которая на 40 минут длиннее представленной в онлайн-кинотеатрах», считает директор департамента новых технологий J`son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. Кроме того, стриминги постоянно анализируют, что реально смотрят пользователи, и отказываются от контента, который не востребован, «после естественной остановки роста базы подписчиков это может привести к тому, что количество просмотров контента библиотек станет уменьшаться», указывает он.

Однако главными «бенефициарами» изменений станут не пиратские ресурсы, а официальные видеосервисы — «VK Видео», RuTube, полагают опрошенные “Ъ” участники медиарынка. «Причина проста — они гораздо более удобны в использовании, пользователь может сразу загрузить от себя неотцензурированную версию, плюс таким ресурсам, в отличие от нелегальных, точно не грозит блокировка»,— говорят они. Представители самих видеохостингов неоднократно отмечали, что удаляют пользовательский контент по требованию правообладателей.

Юлия Юрасова

Мнение эксперта

Есть такая традиция

Эксперт Алексей Бырдин о цензуре и постоянном поиске дозволенного

Как нам периодически напоминают, цензура в России запрещена, что не мешает, однако, законодателям регулярно сужать рамки допустимого, вводя новые категории информации, которую распространять нельзя совсем или можно, но с ограничениями: только совершеннолетним или только под дисклеймером, указывающим на содержание.

Алексей Бырдин

Алексей Бырдин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексей Бырдин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нельзя сказать, что индустрия — производители и распространители кино, телепрограмм, книг, музыки и игр — этому сопротивляется концептуально. После выхода в ноябре 2022 года Указа президента о традиционных ценностях ни у кого не осталось иллюзий, в каком направлении будет разворачиваться государственная политика в области контента. Скорее, отраслевой GR пытается сбалансировать подход к тому, как именно будут внедряться эти запреты, кого и как они затронут, какого размера будет штраф, будет ли вписан уголовный состав и т. д., а также позволят ли закрепленные в нормативных актах критерии «запрещенки» с достаточной определенностью описать все нюансы тонких образов и смыслов, чтобы их одинаково понимал и создающий их художник, и финансирующий их продюсер, и надзирающий чиновник.

Ограничения 2022–2025 годов шли волной и сначала коснулись нетрадиционных сексуальных отношений, затем — пропаганды чайлдфри, а параллельно был пересмотрен подход к пропаганде наркотиков. С марта 2026 года фильмы и сериалы силами Минкульта будут проверяться на наличие дискредитации или отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. То, что пресса и многие недовольные зрители называют «самоцензурой» платформ, на самом деле лишь следование закону, нарушение которого сурово карается Роскомнадзором. Dura lex sed lex. В этом смысле бессмысленно и наивно ожидать, что из каких-то протестных соображений онлайн-кинотеатры станут рисковать крупными штрафами и приостановкой деятельности многомиллиардного бизнеса, чтобы назло Роскомнадзору сохранить фрагмент сюжетной линии сериала, в оригинальной версии которого есть ЛГБТ-сцены («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) или употребление легализованных в стране-производителе веществ.

Есть случаи, когда даже пиратский контент редактируется российской UGC-платформой, вероятно чтобы к нему не было претензий со стороны РКН: внимательные зрители заметили, что из одного свежего иностранного сериального хита было вырезано несколько секунд. Такое оно нынче — традиционное и консервативное единое информационное пространство РФ.

Только самым отъявленным пиратским сайтам и торрентам закон и Роскомнадзор еще не указ, но и это скорее недоработка, потому что с этой гидрой реально справиться непросто. Но там цена доступа к запрещенным материалам довольно высока. Хотите «неповторимый оригинал»? Морочьтесь с флешками, а ради нескольких вырезанных кадров посмотрите сначала пару минут трешевую рекламу онлайн-казино и готовьтесь поймать компьютерный вирус.

На фоне того, как российская киноиндустрия просто строго следует закону в заданных обстоятельствах, западные практики XXI века выглядят жестче: на волне MeToo вместе с «отменой» артистов отменялся и выход фильмов с их участием, изображаемых ими героев внезапно убивали между сезонами сериала. При этом жесткой редактуре подвергались и подвергаются американские фильмы, выходящие на китайский рынок, потому что там тоже есть свои законы.

Так что творческая свобода — как ни крути — реализуется в рамках норм и кодексов, потому что легальное поле по размеру всегда меньше, чем поле художественных экспериментов.

Алексей Бырдин, глава ассоциации «Интернет-видео»

