Кино с глубоким вырезом

Со следующего года в России вступает в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности: онлайн-кинотеатры будут обязаны удалять их в течение суток. Однако онлайн-сервисы решили не дожидаться 1 марта, перейдя в режим самоцензуры уже сейчас. В результате из сериалов и фильмов массово удаляются не только запрещенный контент, но и формально не попадающий ни под какие ограничения сцены, из-за чего нередко рушатся сюжетные линии. “Ъ” разбирался, как работает саморегулирование на российских онлайн-площадках и как оно повлияет на развитие пиратских ресурсов.

Планка дошла до морали С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Под новое регулирование подпадают онлайн-кинотеатры, в случае выявления в фильмах подобных нарушений стримингу будет отказано в выдаче прокатного удостоверения для проектов. Уточняется, что решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения будет принимать Минкультуры. Роскомнадзор, в свою очередь, будет направлять владельцам стримингов требование прекратить распространение релиза, оно должно быть реализовано в течение суток. Пакет поправок к законам «Об информации» и «О господдержке кинематографа» был внесен в Госдуму в декабре 2024 года группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по информационной политике Антоном Горелкиным. Поправки расширяют перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, а также наделяют Минкультуры полномочиями вносить изменения в уже выданные, например, менять возрастную маркировку (см. “Ъ” от 24 июня). Однако уже сейчас пользователи онлайн-кинотеатров начали массово жаловаться на самоцензурирование контента площадок — старых сериалов и фильмов — со стороны самих кинотеатров. Так, например, массово удаляются эротические сцены, заблюриваются интимные части тела героев, а также сцены с употреблением табака и алкоголя. “Ъ” обнаружил не менее десятка подобных случаев. Среди примеров — из первого сезона «Белого лотоса» (2021–2025) были в целом вырезаны эротические сцены, аналогичная ситуация произошла и с проектом телеканала Starz «Боги арены. Спартак» и «Спартак. Кровь и песок». В последнем случае из транслируемой стримингами версии исчезли не только эротические сцены, но и часть диалогов. На ситуацию также обратил внимание глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, приведя в интервью РБК пример, когда из телеверсии комедии «О чем говорят мужчины» было удалено не менее 25 «знаковых сцен». Например, ругательства, эпизоды с актерами-иноагентами, а также сюжетные линии с «фашистами-психологами» и сцена в придорожной шашлычной. «Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов. Этих глупостей много. Например, сигарету заблюрили, а дым идет. У меня еще более деликатный вопрос: никогда вы не обращали внимание, что голые женские зады заблюривают, а голые мужские зады — нет? Вот на каком основании принимается это решение? Кем принимается это решение?» — отметил глава СПЧ. В некоторых случаях действия площадок носят оправданный характер, так как опираются на требования законодательства. Так, из второго сезона «Твин-Пикса» были вырезаны сцены с персонажем Дэвида Духовны. Последний играл в сериале транс-женщину, агента ФБР. «В этом случае цензура логична, поскольку никакая из площадок не хочет впоследствии быть оштрафованной Роскомнадзором из-за нарушения закона об ЛГБТ-пропаганде («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) (был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря 2022 года.— “Ъ”),— отмечает в беседе с “Ъ” один из крупных кинопродюсеров.— Однако из-за расплывчатых формулировок законодательства, а также постоянных штрафов со стороны регуляторов в какой-то момент площадки решили заняться чисткой контента сами. Плюс стриминги также ожидает новое регулирование в части пропаганды наркотиков (закон был подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа 2024 года, вступает в силу с 1 марта 2026 года.— “Ъ”), к которому они готовятся совместно с правообладателями уже сейчас».

«К зрителю относятся как к маленькому ребенку» В июне 2020 года от Совета законодателей России поступило предложение внести новые поправки в КоАП. Целью изменений было запретить пропаганду нетрадиционных ценностей среди всего населения, а не только несовершеннолетних. 20 октября 2022 года группа депутатов Госдумы подготовила законопроект «О запрете ЛГБТ-пропаганды» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). 27 октября того же года он был принят в первом чтении, а 24 ноября — в третьем. 5 декабря 2022 года документ подписал президент Владимир Путин. Из документа была убрана поправка о запрете пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и насилия в видеоиграх. Изменения в КоАП устанавливали запрет пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. За нарушения были установлены штрафы: от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. до 800 тыс. руб. для должностных лиц, до 5 млн для юрлиц. С момента вступления в силу нового законодательства все новые оригинальные проекты в обязательном порядке проверяются на соответствие ему, «но невозможно быстро и корректно проверить и почистить все десятки тысяч проектов, снятых ранее», отмечает один из собеседников “Ъ” в крупной кинопроизводственной студии. Источник считает претензии к онлайн-кинотеатрам по старому контенту «как минимум странными»: «Особенно в отношении контента, который имеет прокатное удостоверение (ПУ) с установленными в нем возрастными ограничениями. Если с вступлением в силу новых норм нужно изменить возрастной ценз, то сначала в Министерстве культуры должны внести изменения в ПУ и уведомить об этом площадки, дать им время на приведение в соответствие». Впрочем, изменения коснулись не только контента в старых релизах, но и их озвучки. Например, в ряде сериалов в онлайн-кинотеатрах пропали звуковые дорожки «18+», включающие в себя версию с нецензурной лексикой. «Есть впечатление, что к зрителю относятся как к маленькому ребенку, который сам не понимает, что смотрит, не имеет критического мышления. Но это далеко не так»,— отмечает собеседник “Ъ” на медиарынке. Онлайн-кинотеатры настаивают, что не занимаются цензурой сами, а лишь выполняют требования законодательства. Например, в Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) заверяют, что не закупают контент, который не соответствует требованиям законодательства. «Нашими договорами предусмотрена ответственность правообладателей за соответствие контента правовым нормам. В случае возникновения вопросов от регуляторов мы направляем их правообладателям для решения»,— отмечают там. Представитель «Кион» (входит в холдинг «ON Медиа», ранее — «МТС Медиа») говорит о регулярном мониторинге всего представленного на платформе контента на предмет его соответствия действующему законодательству. В отдельных случаях, когда произведение не соответствует требованиям и внести необходимые изменения технически невозможно, платформа вынуждена убрать его из каталога, «что касается отдельных аудиодорожек, изменения связаны с нашей политикой по снижению объема нецензурной лексики в доступных версиях контента, поэтому некоторые озвучки были обновлены». Так, отдельные творческие решения на этапе производства контента принимаются профильными подразделениями, уточнили в онлайн-кинотеатре. При разработке сценариев проекты проходят правовую экспертизу, чтобы соответствовать профессиональным и нормативным требованиям, заверил представитель «Кион». В «Кинопоиске» уточнили, что сама площадка не вносит изменения в контент партнеров: «Сериал "Белый лотос" представлен сервисом "Амедиатека". Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с платформой, предоставляем доступ именно к той версии контента, которую нам передает этот сервис». Исчезновение озвучки «18+» в ряде проектов представитель площадки объясняет законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, если Роскомнадзор находит на сервисе аудиодорожки с нецензурной бранью, он направляет требования о необходимости ее удалить. «Кинопоиск» рассматривает те запросы государственных органов, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным и юридическим требованиям. Если запрос на удаление не соответствует требованиям закона, стриминг его отклоняет, уточнили в компании. За этот год онлайн-кинотеатр удалил пять фильмов и сериалов по требованию Роскомнадзора за выявление в них пропаганды нетрадиционных отношений. При этом наличие прокатного удостоверения не гарантирует отсутствие штрафов, в том числе и за демонстрацию или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, напоминают в компании. В Start и Okko от комментариев отказались, в «Иви» и «Амедиатеке» не ответили на запрос “Ъ”, также поступили в Роскомнадзоре. В Министерстве культуры не ответили по существу.

Цензура на Старый Запад В целом практика самоцензуры контента характерна не только для российского рынка. Например, иностранные онлайн-кинотеатры — Netflix и Disney+ — уже давно адаптируют свои сериалы под требования локальных законов в самых разных странах, а также убирают релизы из библиотек по требованию местных властей. Так, издание The Washington Post в 2023 году со ссылкой на бывших сотрудников Netflix отмечало, что компания удаляет «неугодный» контент в ряде государств Юго-Восточной Азии. Основная причина — потеря подписчиков в Северной Америке, которая вынудила компанию идти на уступки для восполнения аудитории на новых рынках. Disney+ еще с 2020 года регулярно вносит изменения в старые релизы, вырезая эротические сцены, нецензурную брань, а также сюжеты с элементами расизма. Один из примеров — фильм «Всплеск» (1984), в котором платформа с помощью компьютерной графики изменила сцену с частично обнаженной актрисой Дэрил Ханна, главной героиней релиза. Основная причина появления таких изменений — выпуск правообладателем проекта в телеэфир, считает один из источников “Ъ” на медиарынке. «Требования к контенту на ТВ гораздо жестче, поэтому многие моменты, которые пропускает онлайн-кинотеатр, могут просто не пройти цензуру эфира»,— отмечает он. Схожие трудности сейчас испытывают в том числе и российские телевещатели, в частности, при продаже своих проектов за рубеж. Так, Китай фактически остановил все закупки контента ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». В компании связывали это с изменением структуры рынка, который сейчас рассчитан только на локальный контент, а также с процедурами цензурирования иностранных продуктов (см. “Ъ” от 19 июня). В целом российские фильмы в иностранном прокате собрали за девять месяцев $8,5 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне $15,3 млн (см. “Ъ” от 31 октября). При этом лидерами по сборам стали художественные проекты, когда ранее 70–80% международной кассы приходилось на анимацию. Сама анимация в плане адаптации, в отличие от телевизионного контента, универсальна — «в проектах героям можно дать любой голос, изменить контекст сцены или изменить внешний вид персонажа в соответствии с особенностями и требованиями страны проката», отмечала гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова. В результате самоцензура помогает иностранным платформам расширяться в «консервативные» регионы, полагает собеседник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства. «Для минимизации рисков стриминги также "инвестируют миллионы" в производственные проекты локальных студий, а также выбирают адаптации уже созданных произведений»,— говорит он.

Регуляторы поневоле Участники рынка видят в сложившейся ситуации проблему для отрасли. «Цензура — не функция онлайн-кинотеатра. Если государство принимает новые законы, то оно должно создать условия для их корректной правоприменительной практики»,— считает собеседник “Ъ” в одном из стримингов. Среди основных проблем он называет нечеткость и размытость формулировок. «Пусть уполномоченные органы и эксперты анализируют контент, ставят корректные возрастные ограничения — площадки будут это выполнять. А пока складывается ситуация, поставленная с ног на голову: Роскомнадзор находит в библиотеке контент, промаркированный в соответствии с ПУ Минкультуры, который по новым требованиям должен иметь другой возрастной ценз, но наказывает за это не того, кто выдал ПУ, а площадку»,— отмечает источник. По его мнению, также вызывает вопросы «нацеленность наказания, штрафы». Так, контролирующие органы могут вначале выдать предписание, после — дать «разумное» время на исправление, говорит один из крупных кинопродюсеров: «Все будет сделано. Вот если предписание не исполнено, то так и быть — наказывайте». На время рассмотрения претензий бывает, что контент временно убирается с площадки, подтверждает сотрудник одного из стримингов, после устранения замечаний он возвращается. «Не всегда вопросы связаны с пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и нетрадиционных семейных ценностей, иногда это употребление героями табака, алкоголя, наркотиков. Можно заблюрить сигареты или провести минимальные изменения в монтаже, чтобы устранить претензии»,— говорит он. Полное удаление контента опрошенные “Ъ” участники рынка онлайн-кинотеатров называют единичными случаями: «На просмотры исчезновение единичных тайтлов не повлияло. Растут как количество, так и продолжительность просмотров контента в онлайн-кинотеатрах». Однако тенденция с самоцензурой контента в результате может привести к тому, что пользователи будут больше смотреть вместо легально представленных релизов версии, размещенные в социальных сетях, «например тот же "День выборов", в соцсетях уже давно есть версия, которая на 40 минут длиннее представленной в онлайн-кинотеатрах», считает директор департамента новых технологий J`son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. Кроме того, стриминги постоянно анализируют, что реально смотрят пользователи, и отказываются от контента, который не востребован, «после естественной остановки роста базы подписчиков это может привести к тому, что количество просмотров контента библиотек станет уменьшаться», указывает он. Однако главными «бенефициарами» изменений станут не пиратские ресурсы, а официальные видеосервисы — «VK Видео», RuTube, полагают опрошенные “Ъ” участники медиарынка. «Причина проста — они гораздо более удобны в использовании, пользователь может сразу загрузить от себя неотцензурированную версию, плюс таким ресурсам, в отличие от нелегальных, точно не грозит блокировка»,— говорят они. Представители самих видеохостингов неоднократно отмечали, что удаляют пользовательский контент по требованию правообладателей.

Юлия Юрасова