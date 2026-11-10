В Тамбовской области снова никто не выкупил дворянскую усадьбу за 1 рубль

Согласно документации, кирпичное двухэтажное здание с подвалом площадью 451,8 кв. м расположено на участке в 5,3 тыс. кв. м и находится в неудовлетворительном состоянии. Землю планировалось предоставить в аренду за 1 руб. в год на срок выполнения условий конкурса.

До 31 декабря 2027 года требовалось разработать научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению здания для современного использования, провести историко-культурную экспертизу и согласовать документацию. Полный комплекс работ нужно было завершить до 31 декабря 2030 года. После этого покупатель должен был установить информационную надпись и обозначения об объекте культурного наследия.