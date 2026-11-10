В Тамбовской области снова никто не выкупил дворянскую усадьбу за 1 рубль
Не состоялся повторный конкурс по продаже ансамбля дворянской усадьбы XIX века в селе Перикса Сампурского округа Тамбовской области (объект культурного наследия регионального значения). Это связано с отсутствием заявок, говорится в итоговом протоколе. Начальная цена лота составляла 1 руб.
Согласно документации, кирпичное двухэтажное здание с подвалом площадью 451,8 кв. м расположено на участке в 5,3 тыс. кв. м и находится в неудовлетворительном состоянии. Землю планировалось предоставить в аренду за 1 руб. в год на срок выполнения условий конкурса.
До 31 декабря 2027 года требовалось разработать научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению здания для современного использования, провести историко-культурную экспертизу и согласовать документацию. Полный комплекс работ нужно было завершить до 31 декабря 2030 года. После этого покупатель должен был установить информационную надпись и обозначения об объекте культурного наследия.
Предыдущие торги по продаже усадьбы должны были пройти в конце сентября, но они также не состоялись из-за отсутствия заявок.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», победителем конкурса по продаже объекта культурного наследия «Дом жилой с воротами и оградой» в Мичуринске Тамбовской области стал местный бизнесмен Борис Аверочкин. Он получил здание за 70 тыс. руб. при начальной цене 1 руб.