В Тамбовской области исторический дом продали за 70 тысяч при начальной цене в 1 рубль
В Тамбовской области памятник с начальной ценой в 1 рубль купили за 70 тысяч
Администрация Мичуринска Тамбовской области подвела итоги двух конкурсов по продаже объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, которые выставлялись с начальной ценой в 1 руб. Речь идет о «Доме жилом с воротами и оградой» и «Каретном сарае и конюшне» (входит в состав ОКН «Усадьба городская»), которые расположены на улице Филиппова. Покупателя удалось найти только для одного памятника. Соответствующая информация появилась на портале ГИС «Торги».
Победителем конкурса по продаже здания «Дом жилой с воротами и оградой» 1868 года постройки площадью 255,1 кв. м стал Борис Аверочкин. При символической начальной цене в 1 руб. и шаге торгов 62,3 тыс. руб. он предложил за объект 70 тыс. руб. На участие в процедуре также претендовал Артем Вагин, однако к торгам его не допустили из-за отсутствия подтверждения своевременного поступления задатка.
Второй конкурс — по продаже двухэтажного здания 1872 года постройки «Усадьба городская. Каретный сарай и конюшня» площадью 312,4 кв. м — признан несостоявшимся. На него не поступило ни одной заявки.
По данным Rusprofile, Борис Аверочкин является учредителем и генеральным директором мичуринского ООО «Аварх», созданного в апреле 2007 года для ведения деятельности в области архитектуры. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2025 году компания выручила 7,6 млн, чистая прибыль составила 1 тыс. руб.
Оба исторических объекта находятся в неудовлетворительном состоянии и признаны аварийными. Земельные участки под ними передаются покупателям в аренду по ставке 1 руб. в год на период исполнения условий конкурса.
Новый владелец «Дома жилого с воротами и оградой» обязан до 31 марта 2027 года разработать научно-проектную документацию по сохранению памятника и пройти государственную экспертизу, а до 31 марта 2030 года — завершить реставрационные работы и приспособить здание для современного использования.
Для «Каретного сарая и конюшни» предполагались аналогичные обязательства со сроком подготовки проекта до конца 2028 года и окончания работ — до конца 2030 года. Новые торги по этому объекту пока не объявлены.
В Тамбове также продавался ОКН регионального значения «Дом жилой» на улице Базарной. Его за 1 руб. приобрело московское ООО «Сиверсия» Романа Казакова, которое специализируется на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания.
Сегодня стало известно, что министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области объявило очередной конкурс по продаже местного «Хогвартса» — здания бывшего Чакинского аграрного техникума в Ржаксинском округе. Начальная цена лота с предыдущих торгов не изменилась и составляет 1 руб.