В Тамбовской области исторический дом продали за 70 тысяч при начальной цене в 1 рубль

Администрация Мичуринска Тамбовской области подвела итоги двух конкурсов по продаже объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, которые выставлялись с начальной ценой в 1 руб. Речь идет о «Доме жилом с воротами и оградой» и «Каретном сарае и конюшне» (входит в состав ОКН «Усадьба городская»), которые расположены на улице Филиппова. Покупателя удалось найти только для одного памятника. Соответствующая информация появилась на портале ГИС «Торги».