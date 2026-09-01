В Тамбовской области за 1 рубль продают дворянскую усадьбу XIX века

Ансамбль дворянской усадьбы второй половины XIX века в селе Перикса Сампурского округа Тамбовской области выставили на продажу с начальной ценой 1 руб. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Покупатель должен будет провести работы по его сохранению. Информация об этом размещена на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль дворянской усадьбы второй половины XIX века в селе Перикса Тамбовской области

Фото: наследие.дом.рф Ансамбль дворянской усадьбы второй половины XIX века в селе Перикса Тамбовской области

Фото: наследие.дом.рф

Кирпичное трехэтажное здание площадью 451,8 кв. м расположено на участке в 5,3 тыс. кв. м и находится в неудовлетворительном состоянии.

До 31 декабря 2027 года победителю нужно будет разработать научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению здания для современного использования, провести историко-культурную экспертизу и согласовать документацию. Полный комплекс работ необходимо завершить до 31 декабря 2030 года. После этого покупатель должен установить информационную надпись и обозначения об объекте культурного наследия.

Шаг конкурса составляет 187,2 тыс. руб., размер задатка — 748,7 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 сентября. Торги проведут 23 сентября.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области за 1 руб. планируют продать главный дом усадьбы русского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое. Дом располагается на земельном участке площадью 3 360 кв. м, который относится к категории земель населенных пунктов. По данным портала «Наследие. дом. РФ», соответствующий конкурс уже объявлен, его итоги хотят подвести 10 сентября.

Мария Свиридова