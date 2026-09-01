В Тамбовской области за 1 рубль продают дворянскую усадьбу XIX века
Ансамбль дворянской усадьбы второй половины XIX века в селе Перикса Сампурского округа Тамбовской области выставили на продажу с начальной ценой 1 руб. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Покупатель должен будет провести работы по его сохранению. Информация об этом размещена на ГИС «Торги».
Ансамбль дворянской усадьбы второй половины XIX века в селе Перикса Тамбовской области
Фото: наследие.дом.рф
Кирпичное трехэтажное здание площадью 451,8 кв. м расположено на участке в 5,3 тыс. кв. м и находится в неудовлетворительном состоянии.
До 31 декабря 2027 года победителю нужно будет разработать научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению здания для современного использования, провести историко-культурную экспертизу и согласовать документацию. Полный комплекс работ необходимо завершить до 31 декабря 2030 года. После этого покупатель должен установить информационную надпись и обозначения об объекте культурного наследия.
Шаг конкурса составляет 187,2 тыс. руб., размер задатка — 748,7 тыс. руб.
Заявки на участие в торгах принимаются до 21 сентября. Торги проведут 23 сентября.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области за 1 руб. планируют продать главный дом усадьбы русского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое. Дом располагается на земельном участке площадью 3 360 кв. м, который относится к категории земель населенных пунктов. По данным портала «Наследие. дом. РФ», соответствующий конкурс уже объявлен, его итоги хотят подвести 10 сентября.