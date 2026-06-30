Помощь семье не понравилась следствию

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя горсуда Анжеро-Судженска (Кемеровская область) Елены Степанцовой. По данным СКР, она организовала для своих бабушки и дяди незаконное получение социальных выплат на приобретение жилья, в результате чего из бюджета было похищено 2,3 млн руб. Ранее комитет получил разрешение на уголовное преследование двух судей из Иркутской области, действующей и отставной. В этом случае речь идет о взятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в ВККС с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Елены Степанцовой. С 2016 года она возглавляет городской суд Анжеро-Судженска, города в Кемеровской области с населением 68 тыс. человек.

Как указывается на сайте СКР, ведомство хочет привлечь председателя суда к уголовной ответственности по двум эпизодам мошенничества при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ; максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

По данным СКР, в период с 2018 по 2021 год судья, используя служебное положение, помогла своей бабушке по фиктивным основаниям получить социальную выплату на покупку жилья.

После этого через мнимую продажу квартиры судья якобы похитила 1,2 млн руб. бюджетных средств.

По аналогичной схеме, уверено следствие, право на соцвыплату на приобретение жилого помещения получил дядя судьи. В результате были похищены бюджетные средства в размере 1,15 млн руб., говорится в сообщении СКР. По данным правоохранительных органов, у Елены Степанцовой есть соучастник реализации мошеннической схемы, но его имя не раскрывается.

Узнать точку зрения Елены Степанцовой на претензии следствия в ее адрес не удалось, помощник председателя горсуда отказалась от комментариев.

Елена Степанцова окончила Томский госуниверситет в 1998 году по специальности «юриспруденция». В 2003 году сдала квалификационный экзамен и была назначена судьей Анжеро-Судженского городского суда. В 2010 году Елена Степанцова заняла должность зампреда этого суда, а в 2016 году возглавила его. Кресло председателя суда она занимает второй шестилетний срок.

«Хорошие юридические знания, постоянное изучение судебной практики позволяют Степанцовой Е. В. качественно выполнять порученную ей работу и в предусмотренный законом срок. Изготовленные Степанцовой документы соответствуют требованиям гражданского и гражданско-процессуального законов, изложенные в них выводы полно аргументированы и нареканий не вызывают»,— говорится в характеристике Елены Степанцовой, опубликованной на сайте квалификационной коллегии судей Кемеровской области.

Ближайшее заседание ВККС, на котором госпожа Степанцова может быть лишена судейского иммунитета, назначено на 13 июля.

Ранее ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Иркутской области Елены Рукавишниковой, которой инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, и судьи в отставке Наталии Поздняковой, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве.

В своих социальных сетях госпожа Рукавишникова подтвердила, что уехала за границу «из-за страха перед приговором и возможной потерей имущества». Предположительно, она находится в Турции. Решение покинуть страну она также связывает с показаниями Наталии Поздняковой, которая сотрудничает со следствием. По версии судьи, она стала жертвой незаконного оперативного эксперимента, который инициировали представители правоохранительных органов

По версии же СКР, судья Елена Рукавишникова, в производстве которой находилось дело о признании незаконным ограничения режима потребления электроэнергии, получила от руководителя коммерческой компании-истца 3 млн руб. Деньги были переданы через Наталию Позднякову. В обмен на вознаграждение Рукавишникова должна была иск удовлетворить.

Константин Воронов, Новосибирск; Влад Никифоров, Иркутск