Удмуртия получит более 48 млн рублей на поддержку производителей озимых
Федеральные средства компенсируют часть затрат на агротехнологические работы
Правительство России выделит Удмуртии 48,4 млн руб. на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей при проведении агротехнологических работ по возделыванию озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Соответствующее распоряжение Михаил Мишустин подписал 7 ноября.
Всего на эти цели из резервного фонда правительства регионам направят до 13,3 млрд руб. Субсидии распределены между 22 субъектами. Средства позволят компенсировать аграриям часть затрат на работы на площади не менее 5,8 млн га.
Наибольший объем финансирования предусмотрен для Ростовской области — 4,5 млрд руб., Краснодарского края — 2,1 млрд руб. и Ставропольского края — 2,1 млрд руб. Удмуртия получит 48,4 млн руб., Татарстан — 401,1 млн руб.
По данным «Ъ-Удмуртия», к 23 сентября аграрии республики посеяли 52 тыс. га озимых под урожай 2027 года — 82% от плана. В целом в 2026 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе сократился на 16%, до 721,8 тыс. тонн. В региональном минсельхозе снижение связывали с переувлажнением почвы во время посевной кампании и изменениями севооборота.