Аграрии Удмуртии намолотили свыше 600 тысяч тонн зерна

Сельхозпредприятия Удмуртии намолотили 664 тыс. т. зерна, убрав 92% площадей зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено более 266 тыс. га. Средняя урожайность в республике составила 26 ц с га, сообщили в минсельхозе Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наибольшая урожайность зафиксирована в Вавожском районе — более 35 ц с га. В Завьяловском районе показатель составил 30,5 ц с га, в Шарканском — 30,3 ц с га.

«По уборке зерна идем с превышением к прошлому году. Сейчас важно не сбавлять темп и провести оставшиеся работы качественно. Кроме того, идет сбор овощей и картофеля, а также заготовка кормов для скота на зиму»,— отметил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин.

Картофель аграрии выкопали с 1,4 тыс. га — 40% от плана. Собрано 34,7 тыс. т клубней. Уборка овощей только началась: пока получено 322 т. урожая.

В 2024 году в Удмуртии начал работать агроагрегатор, который принимает у фермеров овощи, сортирует и фасует их, после чего поставляет продукцию в торговые сети «Пятерочка» и «Магнит». В 2025 году через федеральные сети было отгружено 2,6 тыс. т продукции, в 2026 году — уже 2 тыс. т.

Продолжается и кормозаготовка. Сельхозпредприятия убирают кукурузу на корм. Всего заготовлено 662 тыс. т кормовых единиц — по 26,4 ц на условную голову скота при необходимом показателе в 32 ц.

Под урожай 2027 года в республике посеяно 52 тыс. га озимых, или 82% от плана.