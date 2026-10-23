Сбор зерновых и зернобобовых в Удмуртии упал более чем на 15% в этом году

«Единственной культурой, показавшей рост валового сбора, стала кукуруза на зерно: ее сбор увеличился почти в 4,7 раза — до 4,3 тыс. т, а урожайность согласно оперативным данным достигла 76,9 ц/га (в 2025 году — 31,4 ц/га)»,— отметили в министерстве. Посевная площадь кукурузы на зерно при этом за год сократилась с 1338 до 1066 га.