Сбор зерновых и зернобобовых в Удмуртии упал более чем на 15% в этом году
Показатель составит чуть более 700 тысяч тонн
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии в 2026 году снизился на 16% относительно 2025-го — до 721,8 тыс. т. Об этом рассказали «Ъ-Удмуртия» в региональном минсельхозе. Снижение показателя в ведомстве связали с переувлажнением почвы в посевную кампанию и изменениями севооборота зерновых культур.
Средняя урожайность упала с 30,4 до 25,7 ц/га, что также связано с переувлажнением почвы в вегетационный период, по причине которого в республике введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии было принято 12 октября.
Наибольшее падение объема показали ячмень (-82,4 тыс. т), яровая пшеница (-35 тыс. т) и овес (-20,5 тыс. т). Урожайность тритикале снизилась на четверть, ячменя — на 22,6%.
«Единственной культурой, показавшей рост валового сбора, стала кукуруза на зерно: ее сбор увеличился почти в 4,7 раза — до 4,3 тыс. т, а урожайность согласно оперативным данным достигла 76,9 ц/га (в 2025 году — 31,4 ц/га)»,— отметили в министерстве. Посевная площадь кукурузы на зерно при этом за год сократилась с 1338 до 1066 га.
Данных по объему зерна в амбарном весе за 2026 год нет. По расчетным данным после доработки валовой сбор зерна составит 680 тыс. т.