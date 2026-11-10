В Тамбовской области отменили два конкурса на ремонт дороги за 2,1 млрд
Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» отменило два электронных конкурса на ремонт участков региональной автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский общей протяженностью почти 43 км. Совокупная начальная цена контрактов составляла 2,13 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Оба конкурса отменили до подведения итогов по решению заказчика. Причины аннулирования процедур не уточняются.
Тендеры предполагали комплексный ремонт двух участков дороги: первый отрезок на 22,8 км планировалось обновить до 30 сентября 2027 года, второй на 20,2 км — до 30 сентября 2028-го. Подрядчикам предстояло восстановить полотно, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать примыкания, съезды и заездные карманы, а также укрепить обочины и заменить дорожные знаки.
Решение о масштабном обновлении трассы могло быть принято на фоне ухудшения дорожно-транспортной обстановки. В середине октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщалось, что за девять месяцев 2026 года смертность в авариях на направлении Тамбов — Пенза в границах области выросла на 67% (с шести до десяти погибших). Кроме того, во второй ремонтируемый отрезок входил 56-й километр трассы, где в июле произошла авария с четырьмя погибшими, включая двоих детей.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что электронный аукцион на ремонт 10 км дороги Р-208 Тамбов — Пенза на участке Северного обхода Тамбова признали несостоявшимся. На торги никто не заявился. Начальная цена контракта составляла свыше 238,5 млн руб.