В Тамбовской области отменили два конкурса на ремонт дороги за 2,1 млрд

Тендеры предполагали комплексный ремонт двух участков дороги: первый отрезок на 22,8 км планировалось обновить до 30 сентября 2027 года, второй на 20,2 км — до 30 сентября 2028-го. Подрядчикам предстояло восстановить полотно, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать примыкания, съезды и заездные карманы, а также укрепить обочины и заменить дорожные знаки.