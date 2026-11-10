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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

В Тамбовской области отменили два конкурса на ремонт дороги за 2,1 млрд

Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» отменило два электронных конкурса на ремонт участков региональной автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский общей протяженностью почти 43 км. Совокупная начальная цена контрактов составляла 2,13 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Оба конкурса отменили до подведения итогов по решению заказчика. Причины аннулирования процедур не уточняются.
Тендеры предполагали комплексный ремонт двух участков дороги: первый отрезок на 22,8 км планировалось обновить до 30 сентября 2027 года, второй на 20,2 км — до 30 сентября 2028-го. Подрядчикам предстояло восстановить полотно, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать примыкания, съезды и заездные карманы, а также укрепить обочины и заменить дорожные знаки.
Решение о масштабном обновлении трассы могло быть принято на фоне ухудшения дорожно-транспортной обстановки. В середине октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщалось, что за девять месяцев 2026 года смертность в авариях на направлении Тамбов — Пенза в границах области выросла на 67% (с шести до десяти погибших). Кроме того, во второй ремонтируемый отрезок входил 56-й километр трассы, где в июле произошла авария с четырьмя погибшими, включая двоих детей.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что электронный аукцион на ремонт 10 км дороги Р-208 Тамбов — Пенза на участке Северного обхода Тамбова признали несостоявшимся. На торги никто не заявился. Начальная цена контракта составляла свыше 238,5 млн руб.
Кабира Гасанова