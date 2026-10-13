Провалились торги по ремонту Северного обхода Тамбова за 240 млн рублей
13.10.2026, 17:18
Электронный аукцион по капитальному ремонту 10 км автодороги Р-208 Тамбов — Пенза на участке Северного обхода Тамбова признали несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована в ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта составляла свыше 238,5 млн руб.
Согласно проектной документации, работы на участке км 9+500 — км 19+500 хотели начать с 1 апреля и завершить 15 июля 2027 года. На подготовительном этапе подрядчику предстояло демонтировать барьерные ограждения, дорожные знаки и светофоры. Основной этап, среди прочего, должен был включать земляные работы, устройство дорожной одежды, водоотвода и водопропускных труб.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКУ «Тамбовавтодор» заключило три контракта с воронежским ООО «СМУ-90» на капитальный ремонт региональных дорог, а также модернизацию и последующее содержание постов весогабаритного контроля. Общая стоимость контрактов составила 433,2 млн руб. — по 144,4 млн руб. каждый.