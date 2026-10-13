Провалились торги по ремонту Северного обхода Тамбова за 240 млн рублей

Электронный аукцион по капитальному ремонту 10 км автодороги Р-208 Тамбов — Пенза на участке Северного обхода Тамбова признали несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована в ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта составляла свыше 238,5 млн руб.