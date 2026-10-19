Рост смертности на трассе Тамбов — Пенза потребовал ремонта дороги на 2,1 млрд

В целом на федеральных трассах в Тамбовской области за девять месяцев этого года зафиксирован резкий рост смертности. По данным «Поволжуправтодора», на подведомственной сети произошло 124 ДТП (рост на 4% к аналогичному периоду прошлого года, когда было зарегистрировано 119 аварий). Число погибших в них увеличилось сразу на 65% — с 26 до 43 человек, тогда как количество травмированных снизилось на 11% (со 185 до 164 человек). Доля аварий, связанных с недостатками эксплуатационного состояния дорог, составила пять случаев с семью пострадавшими (годом ранее такие ДТП не фиксировались).