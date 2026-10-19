Рост смертности на трассе Тамбов — Пенза потребовал ремонта дороги на 2,1 млрд
Смертность в ДТП на автодороге Р-208 Тамбов — Пенза в Тамбовской области за девять месяцев 2026 года выросла на 67% — с шести до десяти человек, несмотря на сокращение общего числа происшествий с 27 до 25. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. В октябре областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило два электронных конкурса на ремонт трассы «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский совокупной протяженностью почти 43 км. Общая начальная цена контрактов составляет около 2,1 млрд руб.
По данным портала госзакупок, прием заявок по обоим тендерам завершится 26 октября, итоги планируется подвести 29 октября. Согласно техническому заданию, подрядчикам предстоит устранить дефекты полотна, уложить выравнивающий и верхний слои асфальта, отремонтировать съезды, примыкания и заездные карманы, укрепить обочины, а также установить новые дорожные знаки. Работы по одному из участков необходимо завершить до 30 сентября 2027-го, по второму — до 30 сентября 2028-го. Примечательно, что во второй отрезок входит 56-й километр автодороги, где в июле произошло самое резонансное ДТП с начала года: в результате лобового столкновения легковой машины с грузовиком погибли четыре человека, включая двоих детей.
В целом на федеральных трассах в Тамбовской области за девять месяцев этого года зафиксирован резкий рост смертности. По данным «Поволжуправтодора», на подведомственной сети произошло 124 ДТП (рост на 4% к аналогичному периоду прошлого года, когда было зарегистрировано 119 аварий). Число погибших в них увеличилось сразу на 65% — с 26 до 43 человек, тогда как количество травмированных снизилось на 11% (со 185 до 164 человек). Доля аварий, связанных с недостатками эксплуатационного состояния дорог, составила пять случаев с семью пострадавшими (годом ранее такие ДТП не фиксировались).
Основным видом происшествий на федеральных трассах региона остаются столкновения транспортных средств (89 ДТП и 40 погибших), при этом почти половина смертей на дорогах вызвана выездом на полосу встречного движения.
В сентябре стало известно, что «Тамбовавтодор» подписало три контракта с воронежским ООО «СМУ-90» на капитальный ремонт дорог регионального значения. Кроме того, подрядчик должен провести модернизацию постов весогабаритного контроля и содержать их впоследствии. Общая сумма контрактов составила 433,2 млн — по 144,4 млн руб. на каждый из трех лотов.