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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Рост смертности на трассе Тамбов — Пенза потребовал ремонта дороги на 2,1 млрд

Смертность в ДТП на автодороге Р-208 Тамбов — Пенза в Тамбовской области за девять месяцев 2026 года выросла на 67% — с шести до десяти человек, несмотря на сокращение общего числа происшествий с 27 до 25. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. В октябре областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило два электронных конкурса на ремонт трассы «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский совокупной протяженностью почти 43 км. Общая начальная цена контрактов составляет около 2,1 млрд руб.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, прием заявок по обоим тендерам завершится 26 октября, итоги планируется подвести 29 октября. Согласно техническому заданию, подрядчикам предстоит устранить дефекты полотна, уложить выравнивающий и верхний слои асфальта, отремонтировать съезды, примыкания и заездные карманы, укрепить обочины, а также установить новые дорожные знаки. Работы по одному из участков необходимо завершить до 30 сентября 2027-го, по второму — до 30 сентября 2028-го. Примечательно, что во второй отрезок входит 56-й километр автодороги, где в июле произошло самое резонансное ДТП с начала года: в результате лобового столкновения легковой машины с грузовиком погибли четыре человека, включая двоих детей.
В целом на федеральных трассах в Тамбовской области за девять месяцев этого года зафиксирован резкий рост смертности. По данным «Поволжуправтодора», на подведомственной сети произошло 124 ДТП (рост на 4% к аналогичному периоду прошлого года, когда было зарегистрировано 119 аварий). Число погибших в них увеличилось сразу на 65% — с 26 до 43 человек, тогда как количество травмированных снизилось на 11% (со 185 до 164 человек). Доля аварий, связанных с недостатками эксплуатационного состояния дорог, составила пять случаев с семью пострадавшими (годом ранее такие ДТП не фиксировались).
Основным видом происшествий на федеральных трассах региона остаются столкновения транспортных средств (89 ДТП и 40 погибших), при этом почти половина смертей на дорогах вызвана выездом на полосу встречного движения.
В сентябре стало известно, что «Тамбовавтодор» подписало три контракта с воронежским ООО «СМУ-90» на капитальный ремонт дорог регионального значения. Кроме того, подрядчик должен провести модернизацию постов весогабаритного контроля и содержать их впоследствии. Общая сумма контрактов составила 433,2 млн — по 144,4 млн руб. на каждый из трех лотов.
Кабира Гасанова